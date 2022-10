Aexus, een Nederlandse consultant voor tech scale-ups, is onlangs overgenomen door Riverdam, een Nederlandse private investeerder. De overname moet de internationale groei van Aexus gaan versnellen.

Door de overname ziet Aexus mogelijkheden voor snellere groei. Het meerderheidsbelang van Riverdam, dat voornamelijk investeert in mkb-bedrijven, geeft de consultant extra kapitaal, strategische kennis en ervaring.

Hiermee wil Aexus de internationale activiteiten verder uitbreiden, vooral in de Verenigde Staten. Deze markt is een zeer belangrijke aanvulling voor de consultant. Het gaat hierbij om het uitbreiden van de bestaande aanwezigheid in de Verenigde Staten. Uiteindelijk moet de aanwezigheid van Aexus in de Verenigde Staten op hetzelfde niveau komen als in Europa.

Techondersteuning op meerdere vlakken

Aexus helpt tech scale-ups al 22 jaar hun weg te vinden in de markt. Naast consultancy verleent het bedrijf IT-diensten. De hulp bestaat uit alle zaken die nodig zijn voor groei, waaronder positionering en market-entry consulting, recruitment, directe verkoopactiviteiten, het ontwikkelen van een reseller- en partnerkanaal, in-bound marketing- en digitale marketingwerkzaamheden. Het uit Arnhem afkomstige Aexus heeft zeven kantoren en is actief in Europa, de Verenigde Staten en Azië.

Riverdam wil Aexus professionaliseren

Met het meerderheidsbelang wil ook Riverdam Aexus naar een hoger niveau brengen. Onder meer door het bedrijf verder te professionaliseren en internationaal te laten groeien. Voor Riverdam is het meerderheidsbelang in de consultant de grootste participatie tot nu toe.

