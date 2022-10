We willen graag weten waar in jouw organisatie de IT-uitdagingen liggen, zodat we daar beter op in kunnen spelen. We schrijven op Techzine over een breed scala aan IT-oplossingen. Veel IT-professionals en beslissers volgen Techzine daarom ook. Nu draaien we het een keer om en willen we van onze lezers leren waar de grootste IT-uitdagingen liggen. Dit doen we middels een onderzoek, in samenwerking met Dell Technologies en Intel, in de vorm van een zeer efficiënte enquête. In slechts 3 minuten ben je er doorheen en maak je kans op een leuke prijs!

Doe mee aan het onderzoek

In gesprek met experts en je peers

Techzine organiseert op 6 december om 9:30, in samenwerking met Dell Technologies en Intel, een ontbijtsessie waarin we de resultaten zullen presenteren. Belangrijker nog, is dat we ook direct in gesprek gaan met verschillende experts over de grootste uitdagingen die in het onderzoek naar voren komen. Het doel is om oplossingen aan te reiken en organisaties handvatten te bieden hoe ze verder kunnen.

Ook kunnen aanwezigen direct in gesprek met elkaar en met een van de vele experts om meer kennis op te doen bij hun specifieke IT-uitdagingen. Deelnemers aan het onderzoek mogen uiteraard gratis deelnemen aan de ontbijtsessie.

De ontbijtsessie vindt plaats op 6 december om 9:30 in DeFabrique in Utrecht voorafgaand aan Dell Forum. Na de Techzine-sessies mag een deelnemer ook Dell Forum bijwonen. De resultaten van dit onderzoek kunnen ook na afloop per e-mail worden gedeeld met de deelnemers.

Geen tijd, maar wel deelnemen?

Zit je op 6 december al volgeboekt. Toch waarderen we de input enorm als je kan uitleggen waar in jou organisatie de IT-uitdagingen liggen. Daarom maken alle beslissers en IT-professionals die meedoen aan het onderzoek kans op een Dell Ultrasharp 4K webcam (wb7022). Uiteraard met dank aan Dell.

Doe mee aan het onderzoek