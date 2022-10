Google Cloud lanceert een serie van cloud instances op basis van Intel E2000 infrastructure processing units (IPU’s). De instances zijn ontworpen voor high-performance workloads als AI-applicaties.

De nieuwe C3 instance-serie is een verbeterde versie van de bestaande C2 instance-serie van Google Cloud. De nieuwe instances draaien op speciale IPU-processors. Deze processors zijn in samenwerking met Intel ontwikkeld. De eerste van deze gezamenlijke IPU’s zag eerder dit jaar het levenslicht als de Intel E2000.

E2000 IPU’s

E2000 IPU’s zijn geoptimaliseerd voor het offloaden van verschillende hulptaken van de centrale serverprocessor. Dit moet de prestaties en snelheid van applicaties verhogen. De E2000 is speciaal ontwikkeld voor het afhandelen van netwerktaken. Zo kan de processor het netwerkverkeer van cloudapplicaties versleutelen en sneller naar de eindbestemming brengen. Ook zijn E2000 IPU’s in staat om data sneller van en naar flash storage te transporteren.

De IPU bestaat uit verschillende modules die ieder een eigen taak kunnen afhandelen. De E2000 ondersteunt maximaal 16 CPU cores op basis van de Arm Neoverse N1-architectuur. Naast een module voor netwerktaken, gebaseerd op Intel Xeon-processors, heeft de processor ook een module voor het versnellen van het infrastructuurbeheer en het verbeteren van het storageverkeer tussen servers en (flash)storagetoepassingen. Volgens Google biedt de E2000 IPU voor de C3 instance-serie tot 200 Gbps aan throughput.

Overige technologie

Andere technologie in de C3 instances is onder meer de nieuwste generatie block storage van Google Cloud Hyperdisk. Deze storage-architectuur ontkoppelt het aanpassen van de omvang van rekenkracht van instances aan de storageprestaties. Naar eigen zeggen kan Google hierdoor een tot 80 procent hogere IOPS per virtuele CPU realiseren dan andere hyperscalers.

Ook heeft de C3 instance-serie ‘normale’ Intel Xeon Sapphire Rapids-processors aan boord met verschillende onboard accelerators. Deze accelerators moeten de units geschikter maken voor high-performance workloads als AI-applicaties. De public cloud-gigant geeft aan dat de C3-serie voor dergelijke workloads tot 20 procent betere prestaties levert dan de voorgaande C2-serie.

De virtuele C3 instance-serie is nu in private preview beschikbaar.

