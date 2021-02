Google’s onderzeese kabel van Europa naar Amerika is online

De onderzeese kabel die Google heeft getrokken van de Verenigde Staten naar Europa is online. De kabel ligt tussen Virginia Beach in Virginia en Saint-Hilaire-de-Riez in Frankrijk.

Google legde de kabel aan in samenwerking met SubCom. De Dunant-kabel is vernoemd naar Henry Dunant, oprichter van het Rode Kruis en de eerste winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Het project werd in 2018 aangekondigd en hij zou eigenlijk in 2020 live gaan, maar dat was iets verlaat door de pandemie. Een indrukwekkende prestatie dat deze nu alsnog zo vroeg in 2021 online is gegaan.

Onderzeese kabel

De aanleg van deze onderzeese kabel is ook geen makkelijk project geweest. De kabel is 4.000 mijl lang (ongeveer 6.500 kilometer) en heeft enorm veel capaciteit. Hij kan 250 terabits per seconde verwerken. Bovendien is hij van alle moderne gemakken voorzien, want er wordt gebruikgemaakt van 12 glasvezelparen en allerlei snufjes om te zorgen dat de optimale bandbreedte wordt gehaald.

Mark Sokol, senior director Infrastructure bij Google Cloud zegt: “Google streeft ernaar om te voldoen aan de explosief groeiende vraag naar cloudservices en online content die onverminderd doorgaat. Met recordbrekende capaciteit en transmissiesnelheden zal Dunant gebruikers helpen toegang te krijgen tot content, waar ze ook zijn.”

“Daarnaast vult Dunant een van de drukste routes op internet aan om de groei van Google Cloud te ondersteunen. Dunant is een opmerkelijke prestatie die niet mogelijk zou zijn geweest zonder de toewijding van zowel SubCom als de medewerkers, partners en leveranciers van Google. Ze hebben dit jaar meerdere uitdagingen overwonnen om dit systeem te realiseren. “

Grace Hopper

Ondertussen is het nieuwe onderzeese kabelproject alweer van start. Recentelijk schreven we over de Grace Hopper, een kabel tussen New York en Bilbao (en Bude, in het Verenigd Koninkrijk). Deze werd in juli aangekondigd en wordt verwacht in 2022 live te gaan. Deze kabel heeft 16 glasvezelparen en belooft dus nog krachtiger te worden.