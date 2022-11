Minister Liesje Schreinemacher bevestigt dat Nederland en de Verenigde Staten onderhandelen over aanvullende beperkingen op de export van chiptechnologie naar China.

Ingewijden vertelden onlangs tegen Bloomberg dat Amerikaanse ambtenaren Nederland bezochten om nieuwe exportverboden voor ASML te bespreken. Inmiddels heeft minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bevestigd dat de Nederlandse en Amerikaanse regeringen het onderwerp overleggen.

De Amerikaanse overheid riep Nederland in 2018 op om de export van ASML naar China te beperken. Sindsdien mag ASML geen EUV-machines meer aan Chinese instanties verkopen.

ASML is een van de grootste chipbedrijven ter wereld. EUV-machines zijn de meest geavanceerde systemen in het aanbod. De machines stellen bedrijven in staat om chips te produceren. Door de export te verbieden probeert de Verenigde Staten de economische en militaire groei van China te beperken.

Amerikaanse bedrijven kregen onlangs met nieuwe handelsverboden te maken. Naast beperkingen op binnenlandse bedrijven lobbyt de Amerikaanse regering voor internationale verboden. De Verenigde Staten wil dat Nederland het exportverbod van EUV-machines uitbreidt naar minder geavanceerde systemen.

Nationale veiligheid

Schreinemacher deelde het nieuws met verslaggevers in Brussel. Volgens de minister overweegt de regering het belang van Nederland. Schreinemacher voegde toe dat de waarde van nationale veiligheid niet kan worden overschat.

De systemen van ASML worden in Europa geproduceerd. Het hoofdkantoor ligt in Veldhoven. De Verenigde Staten kan de organisatie niets verbieden, maar het Nederlandse kabinet wél.

Gina Raimondo, de Amerikaanse minister van Handel, maakte onlangs bekend dat de Verenigde Staten verwacht dat bondgenoten als Nederland het Amerikaanse beleid volgen.

China en Nederland

In 2021 verkocht ASML ruim 2 miljard euro aan apparatuur aan China, goed voor bijna 16 procent van de wereldwijde omzet. Op 11 november vertelde ASML CEO Peter Wennink tegen investeerders dat de organisatie niet bezorgd is over aanvullende exportbeperkingen.

Tijdens de meest recente G20-conferentie in Bali riep Chinese president Xi Jinping premier Mark Rutte op om zich te verzetten tegen de “politisering” van economische kwesties.