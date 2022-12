Glasvezelaanbieder Delta Fiber heeft zijn glasvezelnetwerk in Zeeland opengesteld voor vijftien andere internetaanbieders. Dit moet klanten meer keuzevrijheid bieden in het afnemen van diensten.

Volgens Delta Fiber kunnen consumenten en zakelijke eindgebruikers profiteren van de stap. Voor internetaanbieders Kliksafe, Online.nl, Solcon, MultiFiber, Freedom, PlinQ, GlasNet en Libernet is het nu mogelijk hun diensten via het opengestelde glasvezelnetwerk aan consumenten te leveren. Voor zakelijke gebruikers zijn dit de aanbieders Enreach, Infopact, Helden Van Nu, NG-BLU, Matrix en Weserve.

Beschikbaarheid

De diensten via het open netwerk kunnen worden afgenomen, zijn per direct beschikbaar in de bestaande wijken in gemeenten waar het netwerk is uitgerold. Dit zijn wijken in Arnemuiden, Breskens, Goes, Hulst, Kapelle, Kloetinge, Krabbendijke, Kruiningen, Middelburg, Nieuw- en Sint Joosland, Oost-Souburg, Sint Laurens, Terneuzen, Vlissingen en Zierikzee.

Verdere uitrol

Delta Fiber zet de uitrol van zijn glasvezelnetwerk in de provincie Zeeland door. Inmiddels is de glasvezelaanbieder bezig het netwerk in 23 andere Zeeuwse gemeenten uit te rollen. Ongeveer 75.000 huishoudens hebben nu toegang tot het regionale glasvezelnetwerk en begin volgend jaar moet dit op 100.000 huishoudens liggen. Dit is meer dan de helft van alle Zeeuwse huishoudens.

Het hele netwerk van Delta Fiber bereik inmiddels meer dan 1 miljoen huishoudens in diverse regio’s. Gemiddeld groeit het aantal aansluitingen met 8.000 per week. Delta Fiber is vooral actief in de regio Zeeland, het (noord)oosten van Nederland en in Limburg.

