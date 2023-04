Open Dutch Fiber (ODF) neemt het netwerk van Diemenglas uit Diemen-Zuid over. De leverancier van open-access glasvezelverbindingen zegt dat er voor klanten niets verandert.

De organisatie hoopt in 2025 diens aantal glasvezelaansluitingen van 1 miljoen naar 2 miljoen te hebben opgehoogd. Via ODF is het mogelijk voor klanten om te kiezen tussen verschillende providers, waaronder T-Mobile, Trined en Fiber.nl.

Missie

CFO Mathijs van den Nieuwenhuijzen is blij met de overname. “Wij zetten ons in om zo veel mogelijk Nederlandse huishoudens te voorzien van glasvezel en alle mogelijkheden die het biedt. Deze missie komt met deze overname weer een stap dichterbij.” ODF verwijst zelf al terug naar een eerdere overname in 2022 van E-fiber, waarmee meer dan 100.000 extra aansluitingen onder diens bewind vielen. We schreven er destijds over. Het betekent dat de doelstelling van 2 miljoen aansluitingen in 2025 dus voor een groot gedeelte via overnames bereikt wordt bereikt.

Toch is het bedrijf ook veel aan het investeren in geheel nieuwe aansluitingen. Eind vorig jaar kondigde ODF een lening van 610 miljoen euro aan om voornamelijk stedelijke gebieden te voorzien van glasvezel. Op de website van Open Dutch Fiber is te lezen waar de verbindingen gelegd worden. Het gaat in de meeste gevallen om projecten waarbij tienduizenden huishoudens van een glasvezelconnectie voorzien zijn.