Delta Fiber opent glasvezelaanval op KPN en VodafoneZiggo

Delta Fiber, de glasvezeldivisie van telecomoperator Delta, gaat flink investeren in de aanleg van nieuwe glasvezelaansluitingen. Hiermee wil de glasvezelaanbieder meer marktaandeel veroveren op de grote Nederlands glasvezelaanbieders KPN en VodafoneZiggo.

De vaste internetmarkt krijgt langzaamaan te maken met een flinke concurrentieslag. Hadden KPN en VodafoneZiggo allebei nog de grootste marktaandelen, met de versnelde uitrol van glasvezel in Nederland verandert dit snel. Eerst zette T-Mobile met de uitrol van een eigen glasvezelnetwerk dit marktsegment al in beweging, nu opent ook de kleinere telecomaanbieder Delta via zijn glasvezeldisvisie Delta Fiber de aanval op beide grote aanbieders. Doel is de derde vaste internetinfrastructuur in Nederland te worden

Uitroltraject naar 2 miljoen aansluitingen

Delta Fiber, in eigendom van durfinvesteerder EQT, heeft nu aangekondigd het aantal op glasvezel aangesloten huishoudens de komende vier jaar te verdubbelen. Zijn er nu ongeveer 900.000 huishoudens glasvezelklant bij Delta, in 2025 moeten dit er 2 miljoen zijn. Dit betekent dat de telecomoperator dan ongeveer een kwart van alle Nederlandse huishoudens met glasvezel bedient.

De glasvezelexploitant gaat zich bij de uitrol eerst richten op dorpen en kleine steden. De afgelopen jaren richtte het bedrijf zich vooral op de uitrol van glasvezel in buitengebieden. Voor de grotere aanbieders is het vaak te duur daar hun glasvezel- of kabelnetwerken uit te rollen. Bovendien leveren koperen verbindingen daar niet de juiste snelheden voor breedband.

Nieuwe glasvezeltechnologie

In het uitroltraject gaat Delta Fiber een nieuwe glasvezeltechniek, XGS-PON, gebruiken. Deze technologie maakt snelheden tot 10 Gbps mogelijk. Bovendien is deze technologie de opmaat naar 25G-PON-technologie die snelheden tot maar liefst 25 Gbps kan opleveren.

De snelheden die Delta Fiber wil bereiken, zijn veel hoger dan die van de grote concurrenten. Zowel bij KPN als VodafoneZiggo zouden die rond de 1 Gbps liggen. Door de flinke groei in het Nederlandse dataverkeer verwacht Delta dat de extra snelheid die het zelf gaat bieden, makkelijk kan worden benut. Deze extra snelheid is daarmee duidelijk een USP waarmee de glasvezelexploitant mogelijkheden ziet marktaandeel op KPN en VodafoneZiggo te veroveren.

Flinke investeringen

Voor het realiseren van deze doelstelling trekt Delta Fiber de komende jaren een bedrag van 2 miljard euro uit. De oorspronkelijke Zeeuwse telecomaanbieder heeft hiervoor een lening weten af te sluiten met ABN Amro, ING en enkele buitenlandse banken.

Eerder probeerde durfinvesteerder EQT de Nederlandse telecommarkt op te schudden door KPN proberen over te nemen. De netwerken van Delta en KPN zouden daarna worden gecombineerd en zouden miljarden euro’s in de uitrol van glasvezel worden geïnvesteerd. Deze deal werd door KPN afgewezen. Nu gaat EQT dus toch in glasvezel investeren, maar dan alleen via Delta Fiber. Het geïnvesteerde bedrag is min of meer gelijk aan het bedrag dat KPN in de uitrol van glasvezel investeert.

De kosten van de nieuwe glasvezelabonnementen van Delta Fiber worden binnenkort bekendgemaakt.