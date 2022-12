De CEO van de Chinese tech- en e-commercegigant Alibaba Daniel Zhang Yong neemt per direct de leiding over van de cloudactiviteiten van het bedrijf. De techgigant wil daarnaast de cloudactiviteiten komend jaar flink opschalen.

Uit een gelekte interne e-mail, die is ingezien door de South China Morning Post, blijkt dat de Alibaba CEO per direct de leiding over de cloudactiviteiten van de techgigant heeft overgenomen van Jeff Zhang.

Opschalen cloudactiviteiten

Naast de nieuwe positie van de CEO wordt in de mail ook aangekondigd dat Alibaba de cloudactiviteiten in 2023 ‘agressief’ wil opschalen. Vooral met dit gebeuren om meer groei te bewerkstellingen. Alibaba wordt door Gartner als de derde grote cloudaanbieders ter wereld gezien, na AWS en Microsoft Azure. De omzet die het bedrijf uit clouddiensten haalt is echter klein vergeleken met de omzet uit de retaildiensten.

De Chinese techgigant richt zich met Alibaba Cloud vooral nog op de interne Chinese markt, maar is langzaam ook actiever in het buitenland. Zo werden recent nieuwe datacenters in Japan, Singapore en Thailand geopend. In september werd nog aangekondigd dat de techgigant 1 miljard dollar in een wereldwijde uitbreiding van de clouddiensten zal worden geïnvesteerd.

Daarnaast moet Alibaba steeds meer concurreren met andere Chinese (cloud)aanbieders. Denk daarbij aan Tencent, Huawei en Tianyi, de clouddivisie van China Telecom. 2023 wordt daarom in de ogen van Daniel Zhang Yong een ‘kritisch jaar’.

Overige managementveranderingen

De nieuwe verantwoordelijkheid van de Alibaba-CEO voor de cloud business vormt onderdeel van een grotere veradnering van het management binnen de Chinese techgigant. De voormalige CEO van de clouddivisie Jeff Zhang gaat Alibaba’s onderzoeksinstituut DAMO Academy leiden. Een andere nieuwe positie is er voor Zeming Wu, de voormalige CTO van de lokale dienstverlening van Alibaba. Hij volgt Li Cheng op als CTO van heel Alibaba.

