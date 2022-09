Chinese cloudprovider Alibaba Cloud maakt een investering van 1 miljard euro bekend om zijn wereldwijde bereik te vergroten.

Alibaba Cloud is een van de grootste public cloud-providers ter wereld. De organisatie opereert in diverse landen. In 2021 had Alibaba Cloud een wereldwijd marktaandeel van 9,5 procent. Het Chinese bedrjf concurreert met grote spelers als Microsoft en Amazon.

Onlangs maakte Alibaba Cloud een investering van 1 miljard euro bekend voor een “wereldwijde upgrade van het partnerecosysteem”. De cloudprovider wil zijn bereik buiten China vergroten. Het doel is om de technologische groei en uitbreiding van partners te ondersteunen. Het geld is bestemd voor marktinitiatieven, kortingen en financiering om de kansen van partners te vergroten.

Alibaba Cloud heeft 11.000 partners wereldwijd, waaronder Salesforce, VMware, Fortinet, IBM en Neo4j. Het bedrijf huurt lokale partners in voor technische ondersteuning, sales en klantenservice. Alibaba Cloud is populair onder Chinese bedrijven die buiten China uitbreiden.

Alibaba Cloud verliest klanten

Zorgen over de privacy en het toezicht van de cloud zijn in de afgelopen jaren toegenomen in China. Het land verbiedt internationale datatransfers van Chinese gebruikersgegevens. Als gevolg kampt Alibaba Cloud met een aanzienlijk verlies van cloudklanten.

TikTok verplaatste onlangs al zijn Amerikaanse verkeer van Alibaba Cloud naar Oracle. Daarmee verloor het bedrijf ByteDance, de eigenaar van TikTok en een van de belangrijkste klanten. Alibaba Cloud hoopt het probleem op te lossen door in wereldwijde groei te investeren. De investering van 1 miljard euro is een onderdeel van de strategie.

