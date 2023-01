Microsoft is van plan wereldwijd duizenden banen te schrappen. Dat stellen bronnen van verschillende media. Het zou gaan om zo’n 11.000 banen, wat neerkomt op vijf procent van het personeelsbestand.

Onder andere Sky News en Bloomberg berichten over de ontslagronde. Het schrappen van banen gebeurt de laatste tijd meer bij techbedrijven. Ook Microsoft lijkt met een ontslagronde te komen. Wereldwijd heeft de techgigant 221.000 fulltime medewerkers. De ontslagen bij de techgigant zouden groter zijn dan eerdere ontslagrondes die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Mogelijk getroffen afdelingen zijn de HR-afdeling en diverse engineeringdivisies. De eerste ontslagen voor deze laatste groep zouden vandaag worden aangekondigd. De HR-afdeling zou zelfs een derde van zijn recruiters verliezen.

Microsoft zelf geeft geen commentaar op de geruchten over het massaontslag.

Trend

Microsoft is niet de enige techgigant die afscheid neemt van grote aantallen medewerkers. Twee weken geleden kondigde Amazon een grote ontslagronde aan en eerder sneden ook Salesforce en Meta flink in hun personeelsbestand. Verwacht wordt dat de vele ontslagen in de techsector nog enige tijd zullen voortduren.

Tip: Amazon schrapt wereldwijd 18.000 banen