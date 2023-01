Eurocommissaris Margrethe Vestager dringt aan op een crisisplan om met Amerikaanse subsidies te concurreren.

De Eurocommissaris stelt nieuwe staatssteunregels voor om de “dringende” uitdaging van Amerikaanse subsidies voor groene bedrijven tegen te gaan, aldus Politico.

Vestager is verantwoordelijk voor de industriële toekomst van de EU. In die hoedanigheid wil de Eurocommissaris meer staatssteun beschikbaar maken voor groene projecten en hernieuwbare energie.

Het voorstel is een directe reactie op de Inflation Reduction Act van de Verenigde Staten (VS). De wet werd vorig jaar aangenomen en omvat een subsidiepakket van 369 miljard dollar voor klimaatvriendelijke investeringen.

De Europese Unie is bang dat het pakket belangrijke bedrijven overtuigt om in de VS te investeren in plaats van de EU. Brussel ziet het initiatief als een mogelijke inbreuk op internationale handelsregels.

Amerikaanse subsidies

Het Europese bedrijfsleven worstelt met een dubbele klap. Naast de Amerikaanse subsidies hebben sancties tegen Russisch gas energieleveranciers gedwongen om over te stappen op vloeibaar aardgas (LNG) uit de VS. Soms zijn prijzen de vijf keer zo hoog als Russisch gas.

Brussel vreest dat de combinatie van groene subsidies en hogere energiekosten bedrijven overtuigt om in de VS te investeren in plaats van de EU. Eurocommissaris Thierry Breton waarschuwde dat het subsidiepakket een “existentiële uitdaging” vormt voor de Europese economie.

Verhuizingen voorkomen

In een brief aan financiële ministers schreef Vestager dat het nieuwe kader investeringssteun zou bieden om te voorkomen dat bedrijven de EU verlaten voor gunstigere voorwaarden in de VS.

“Ik denk aan ondersteuning van nieuwe investeringen in productiefaciliteiten, waaronder belastingvoordelen”, aldus Vestager. Daarnaast zouden bedrijven op het gebied van elektrische voertuigen en waterstof makkelijker in aanmerking kunnen komen voor staatssteun.

Vestager vroeg lidstaten om uiterlijk 25 januari feedback te geven op het plan. Het kader wordt waarschijnlijk op dinsdag besproken tijdens een bijeenkomst van financiële ministers in Brussel.