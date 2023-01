IBM gaat in het eerste kwartaal van dit jaar 3.900 banen schrappen om de kosten omlaag te brengen. De ontslagronde staat in schril contrast met de goede jaarcijfers over 2022 die de techgigant onlangs ook presenteerde.

Ook medewerkers van IBM ontkomen niet aan de ontslaggolf die nu in de techwereld plaatsvindt. In het eerste kwartaal gaan 3.900 banen verdwijnen om de kosten omlaag te brengen. Dit maakte IBM bekend tegenover Bloomberg.

De ontslagen zullen onder meer vallen door de afsplitsing van Kyndryl en de AI-unit Watson Health. In totaal gaat het om ongeveer 1,5 procent van alle IBM-werknemers. Door de ontslagronde verwacht de techgigant tot 300 miljoen dollar extra uit te geven dit jaar.

Jaarcijfers 2022

De aangekondigde ontslagronde staat in schril contrast met de goede jaarcijfers van Big Blue over 2022. In het afgelopen jaar groeide de omzet met ongeveer 12 procent, een record in de afgelopen tien jaar, naar een totaal van 55,5 miljard euro (60,5 miljard dollar). In het vierde kwartaal van 2022 realiseerde IBM een totale omzet van 16,69 miljard dollar. Dit was een toename van 5,5 procent. De omzetgroei was de grootste in tien jaar.

Voor 2023 verwacht de techgigant dat de resultaten ook positief zullen gaan uitpakken. IBM verwacht onder meer dat de wisselkoersen in zijn voordeel werken.