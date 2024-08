Intel wil 10 miljard besparen en schrapt 15.000 banen

Intel heeft ambitieuze doelstellingen, maar de uitdaging blijkt groter dan gedacht. Terwijl Nvidia en AMD profiteren van AI, blijft een dergelijk voordeel uit voor Intel. Om de grote chipplannen te realiseren, voelt CEO Pat Gelsinger zich genoodzaakt van 15.000 werknemers afscheid te nemen.

Let wel: het gaat hier niet (alleen) om ontslagen. Gelsinger spreekt over de optie voor een “versterkt pensioenplan” voor sommige werknemers. Ook kunnen Intel-medewerkers zelf aangeven dat ze de biezen willen pakken, met eventueel voordelige ontslagpakketten. Sommige experts vermoeden dat Intel mikt op een interne verjonging, net als vele andere techbedrijven, waarbij vijftigers plaatsmaken voor twintigers en dertigers.

Aan alleen ambitie geen gebrek

Het is een volgende klap voor Intel, dat al jaren moeite heeft de concurrentie het hoofd te bieden. Als dominante speler op de pc-markt is het gegarandeerd van een stevige omzet, maar dit compenseert momenteel de kosten niet. Ondanks een omzet van 12,8 miljard dollar leed Intel in het tweede kwartaal een verlies van 1,6 miljard dollar. Dit staat in schril contrast met de lopende euforie bij Nvidia en AMD, die beide goede zaken blijven doen met hun AI-producten. Ook Intel heeft een voor AI bedoelde accelerator, de lijn aan Gaudi-GPU’s, maar dat maakt nog geen echte impact. Die chips zijn het resultaat van een overname van Habana Labs in 2019 – daarvóór produceerde Intel geen discrete GPU’s, terwijl Nvidia dat al doet sinds 1999 en de Radeon-divisie van AMD, voorheen ATI, ook.

Intel bestaat tegenwoordig feitelijk uit twee divisies: een chipontwerper en een chipfabrikant (Foundry). Het is een fundamentele wijziging in het bedrijfsbeleid, door Intel IDM 2.0 genoemd (Integrated Device Manufacturing). Dit vereist reusachtige investeringen in nieuwe chipfabrieken in onder meer Europa en Noord-Amerika (zelfs met overheidshulp), maar heeft ook geleid tot een uitbesteding aan concullega TSMC. Zo worden de volgende generatie laptopprocessoren onder de codenaam Lunar Lake deels gefabriceerd door de Taiwanese chipreus.

Verandering kan pijn doen

Die fundamentele wijziging gaat nu gepaard met een fundamentele verandering aan de operaties van Intel, concludeert Gelsinger in een memo aan werknemers. “We hebben nog niet volledig kunnen profiteren van krachtige trends, zoals AI. Onze kosten zijn te hoog en onze marges zijn te laag. We hebben gedurfdere acties nodig om beide aan te pakken – vooral gezien onze financiële resultaten en vooruitzichten voor de tweede helft van 2024, die moeilijker zijn dan eerder verwacht.”

Pat Gelsinger, voormalig CEO bij VMware, keerde terug bij Intel in februari 2021. Toen was allang duidelijk dat Intel achterliep op procestechnologie tegenover AMD, dat volledig afhankelijk is van de chipproductie van TSMC. Nu is die achterstand grotendeels weggewerkt. Toch zijn er tekenen dat Intel nog een lange weg te bewandelen heeft, zoals grootschalige stabiliteitsproblemen bij high-end 13e en 14e generatie desktopchips laten zien.

Niet beloond

Het plan van Gelsinger moet leiden tot een kostenbesparing van 10 miljard dollar in 2025. Normaliter worden zuinigheidsambities beloond op de beurs, maar nu niet. De boodschap dat Intel 15.000 banen schrapt, 15 procent van het eigen personeel, lijkt te worden opgevat als paniekvoetbal: na het nieuws stortten de al sterk afgezwakte Intel-aandelen met 18 procent in elkaar.

