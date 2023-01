Nederlandse autofabrikant Lightyear zit in de problemen. Het productiebedrijf van de organisatie werd onlangs failliet verklaard. Een flinke kapitaalinvestering is daarom nodig.

Boven Lightyear hangen donkere wolken. Atlas Technologies, het productiebedrijf waarbij het eerste model van de door zonnecellen aangedreven Lightyear 0 werd gebouwd, is onlangs failliet verklaard. Hierdoor verliezen mogelijk 600 medewerkers hun baan.

De productie van het model bleek uiteindelijk te duur, onder meer vanwege de gestegen prijzen van de benodigde materialen. Slechts enkele auto’s zouden op dit moment zijn geproduceerd.

Moederbedrijf Lightyear, dat de patenten bezit, valt buiten het faillissement. Een ander dochterbedrijf, dat de benodigde zonnecellen voor het zonnedak van de auto’s produceert, blijft ook operationeel.

Doorstart

Een curator moet een doorstart van het productiebedrijf mogelijk maken en is daarvoor naarstig op zoek naar een investeerder, zo meldt het Financieele Dagblad. De kapitaalinvestering is van groot belang voor het moederbedrijf. Mocht deze uitblijven, dan bestaat de kans dat ook Lightyear zelf bankroet gaat.

Volgens bronnen van het Financieele Dagblad was de elektrische autofabrikant vlak voor het uitstel van betaling begin deze week in gesprek over een nieuwe investering van 100 miljoen euro. Hiermee moest de productie van de Lightyear Model 0 worden gegarandeerd. Het plan mislukte. Daarop moest de directie uitstel van betaling aanvragen.

Daarnaast werd besloten de productie volledig te gaan richten op de ‘Model 2’. Dit is een goedkopere versie van de zonnecellenauto. Ook hiervoor is extra kapitaal nodig, waarschijnlijk veel meer dan de in eerste instantie benodigde 100 miljoen euro.

Twijfels

De vraag is of Lightyear er de komende tijd in slaagt om voldoende investeringsgeld aan te trekken. Investeerders zijn vanwege economische omstandigheden voorzichtiger geworden.

Het Financieele Dagblad stelt dat er in het geval van Lightyear ook twijfels zijn over de slaagkans van de door zonnecellen aangedreven Model 2.

In het middenklassesegment van elektrische auto’s is veel concurrentie van Tesla, evenals Japanse Zuid-Koreaanse fabrikanten. Bovendien is de productie van de Lightyear Model 2 nog niet opgestart.