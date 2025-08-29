Arnhems Deftpower haalt nieuw groeikapitaal op

Het Arnhemse softwarebedrijf Deftpower heeft â‚¬12,5 miljoen aan groeikapitaal opgehaald. Met deze investering wil het bedrijf zijn positie op de Europese markt versterken en de ontwikkeling van zijn platform voor slim laden van elektrische autoâ€™s versnellen.

Dit meldt het FD. De kapitaalronde werd geleid door investeerder Endeit Capital. Ook bestaande aandeelhouders, waaronder 4impact Capital, namen deel. Eerder kreeg Deftpower al steun van onder meer Proeza Capital, Twickelborg, Cosmic Cat, Rethink Ventures en Koolen Industries.

Deftpower werd in 2020 opgericht en heeft inmiddels zeventig medewerkers, verspreid over kantoren in Arnhem en Berlijn. Het bedrijf ontwikkelt een cloudgebaseerd SaaS-platform dat het opladen van elektrische voertuigen optimaliseert. De software stemt vraag en aanbod beter op elkaar af, waardoor het elektriciteitsnet minder wordt belast. Autofabrikanten, mobiliteitsdienstverleners en energiebedrijven gebruiken het platform om hun klanten laadservices aan te bieden. Momenteel bedient Deftpower zoâ€™n veertig klanten in verschillende Europese landen.

Samenwerking met Athlon

Naast de nieuwe financiering kan Deftpower ook rekenen op een omvangrijke commerciÃ«le samenwerking. Leasemaatschappij Athlon zet de technologie in voor ruim 30.000 elektrische autoâ€™s. Via de Athlon Charge app kunnen bestuurders hun voertuigen slim laden, zowel thuis als bij openbare laadpunten. Het systeem zorgt ervoor dat de accu wordt opgeladen op momenten dat de stroom het goedkoopst of het duurzaamst is.

Volgens Athlon beantwoordt de samenwerking aan de toenemende vraag van klanten naar transparantie en efficiÃ«ntie in laadkosten. Ook draagt het volgens de leasemaatschappij bij aan een stabieler energienet. Deftpower-ceo Jacob van Zonneveld ziet de zakelijke markt voor elektrische autoâ€™s als een drijvende kracht achter de energietransitie. Hij benadrukt dat Athlon een lange termijn visie heeft op elektrificatie en duurzaamheid, en dat Deftpower een cruciale rol speelt in de uitvoering daarvan.

Met de combinatie van vers kapitaal en strategische partnerschappen wil Deftpower de komende jaren zijn platform verder uitbreiden en de Europese uitrol versnellen.