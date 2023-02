Akamai heeft onlangs zijn Akamai Connected Cloud-platform gepresenteerd. Dit wereldwijde gedistribueerde edge- en cloudplatform moet applicaties dichterbij eindgebruikers brengen. Het levert daarvoor de benodigde functionaliteit en connectiviteit.

Met de introductie van dit nieuwe platform, wat je zou kunnen zien als een eigen vorm van een public cloud, wil de leverancier van CDN- en clouddiensten eindgebruikers een nog betere applicatie-ervaring, maar ook meer security bieden. Vooral ontwikkelaars kunnen hiervan profiteren, zo is de bedoeling. Akamai gebruikt voor de het Connected Cloud-aanbod onder meer het Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-platform van het vorig jaar overgenomen Linode.

Voor het Connected Cloud-platform zet Akamai meer rekenkracht, storage, database-omgevingen en andere diensten dichterbij locaties zetten met een grote bevolking, aanwezigheid van industrie en IT-centra.

Hierdoor wordt het voor eindgebruikers, zoals ontwikkelaars, en bedrijven makkelijker workloads te bouwen, uit te rollen en te beveiligen. De nadruk ligt hierbij vooral op workloads die een minimale latency en een wereldwijd bereik vereisen. Denk daarbij onder meer aan aanbieders op het gebied van media, gaming, SaaS-diensten en overheidsorganisaties.

Nieuwe core en gedistribueerde sites

Akamai voegt onder meer nieuwe core en gedistribueerde sites toe aan de bestaande backbone van het eigen edge-netwerk. Dit netwerk omvat op dit moment maar liefst 41.000 locaties in 134 landen. In de VS en Europa voegt Akamai drie nieuwe grootzakelijke (core) cloudcomputing sites toe aan zijn bestaande netwerk. Later dit jaar moet dit aantal doorgroeien naar 10 nieuwe sites.

In meer dan 50 steden wereldwijd gaat het bedrijf specifiek gedistribueerde sites uitrollen. Deze sites moeten basis clouddiensten brengen naar locaties die nu nog door traditionele cloudaanbieders worden overgeslagen.

Concurrentie op pricing en compliance

Daarnaast wil Akamai sterk concurreren op pricing en dan vooral op het gebied van cloud egress pricing. De nieuwe pricingstructuur moet de omvang van het Akamai-netwerk gebruiken voor het omlaag brengen van de huidige cloud egresskosten. Dit door een ‘CDN-structuur’ te introduceren voor data transfer vanuit de cloud. Dit moet tot veel lagere egress-prijzen leiden dan die nu door de traditionele hyperscalers en andere cloudaanbieders worden aangeboden.

Ook zijn via de nieuwe edge- en cloudinfrastructuur direct de nieuwe ISO-, SOC 2- en HIPA compliance-standaarden beschikbaar. Hierdoor wordt de security van de clouddiensten en vooral de cloudgebaseerde data flink verbeterd. Ook kunnen klanten hierdoor makkelijker workloads verplaatsen tussen de Akamai-omgeving en andere public cloudomgevingen.

Partnerprogramma

Verder introduceert Akamai ook nog een partnerprogramma voor Akamai Connected Cloud. Het Akamai Qualified Computing Partner Program moet klanten diverse oplossingen, toepassingen en diensten van derde partijen bieden op het Akamai Connected Cloud-platform.

Lees meer: Akamai koopt IaaS-leverancier Linode voor 790 miljoen euro