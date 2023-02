Het nieuwe softwareplatform zal in eerste instantie gericht zijn op “real-time zichtbaarheid en intelligentie van de toeleveringsketen”.

Deze week kondigde Qualcomm de beschikbaarheid aan van het Qualcomm Aware Platform. Deze nieuwe betaalde softwaredienst “stelt ontwikkelaars en ondernemingen in staat om real-time informatie en data-inzichten te benutten om hun digitale transformatieprogramma’s te versnellen”, aldus het bedrijf.

Qualcomm zegt dat het nieuwe platform zijn silicium en het bijbehorende ecosysteem van hardware- en softwarepartners combineert met een ontwikkelaarsvriendelijk cloud-framework. Qualcomm Aware zal “een reeks gedifferentieerde diensten bieden voor het beheer van activa die kritische, nauwkeurige en tijdgevoelige besluitvorming vereisen”.

De toeleveringsketen volgen

Het Qualcomm Aware-platform zal dit doen door “alomtegenwoordige wereldwijde connectiviteit” te bieden, terwijl locatietechnologieën worden geoptimaliseerd en samengesmolten met sensorwaarschuwingen en kritieke apparaatbeheer- en controlefuncties. De dienst zal een nieuwe basislijn bieden voor IoT, zegt Qualcomm, terwijl het ondernemingen helpt operationele efficiëntie te bevorderen. De kritische use cases voor het nieuwe platform zijn onder meer distributie in de cold chain distribution, bewaking van nutsvoorzieningen, het volgen van vrachtzendingen, magazijn- en voorraadbeheer.

De meeste van de IoT-trackers worden door derden gemaakt. Qualcomm maakt echter wel enkele van de gebruikte apparaten, zoals een kantelsensor die aan elektriciteitspalen kan worden bevestigd om te melden of ze tijdens stormen zijn omgevallen.

Qualcomm heeft al honderden miljoenen van de betrokken chips verscheept, die doorgaans minder dan 10 dollar per stuk kosten, vertelde Jeff Torrance, senior vice president en general manager van Qualcomm’s smart connected systems business, aan Reuters in een interview.

Een nieuw bedrijfsmodel

Qualcomm Aware zal Qualcomm in staat stellen diensten aan te bieden en te gelde te maken buiten de verkoop van chipsets in de vorm van terugkerende, op abonnementen gebaseerde inkomsten. Door “de voortdurende verbetering van software”, zegt het bedrijf dat hun nieuwe platform een breed scala aan uitgebreide en verbeterde functies zal bieden die zullen resulteren in verbeterde diensten, beveiliging en prestaties voor Qualcomm Aware beheerde apparaten.

“Wij geloven dat er waarde zit in de chip en in de clouddienst,” vertelde Torrance aan Reuters.