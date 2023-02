Dell Technologies gaat meer inzetten op Open Telecom Ecosystem-oplossingen. Onder meer komen er nieuwe Telecom Infrastructure Blocks voor Red Hat-technologie, hardware in de vorm van PowerEdge-servers, een Private Wireless-programma en de oprichting van een Dell Open Telecom Ecosystem Lab in Ierland.

Dell Technologies is al enige tijd bezig met het uitbreiden van zijn activiteiten naar de telecomwereld. Zo werd in de herfst van vorig jaar de komst van specifieke infrastructuurbouwstenen of ‘Infrastructure Building Blocks’ voor cloudgebaseerde telecomomgevingen en -oplossingen aangekondigd.

Deze Infrastructure Building Blocks zijn ‘bouwstenen’ van vooraf geïntegreerde, gevalideerde, op maat gemaakte en voorverpakte hard- en softwarepakketten. De oplossingen zijn gebaseerd op open telecomstandaarden als vRAN en Open RAN. De pakketten vormen de basis voor specifieke cloudgebaserde telecom use cases. Denk aan een direct toepasbaar pakket voor het opzetten van een (private) 5G-netwerk.

Uitbreiding telecomoplossingen

Onlangs kondigde Dell Technologies een uitbreiding van de Open Telecom Infrastructure Blocks aan. Dit keer introduceert de techgigant een bouwsteen voor technologieën van Red Hat. Met de set voorgedefinieerde tools en producten kunnen telecomoperators makkelijker Red Hat-oplossingen gebruiken voor het leveren van de gevraagde 5G Core en -Radio Access Network (RAN)-workloads.

Het pakket tools, hardware, software en abonnementen op extra diensten moet vooral helpen bij het gebruik van Red Hat OpenShift en Red Hat Advanced Cluster Management voor Kubernetes. Dit alles om de operationele flexibiliteit en efficiency van de (5G) netwerkinfrastructuur van operators te verbeteren.

Nieuwe Dell PowerEdge-servers en Wireless-programma

Een andere nieuwe set van toepassingen voor telecomoperators betreft de introductie van een aantal specifieke Dell PowerEdge-servers voor ‘open’ telecomnetwerken. De Dell PowerEdge XR8000-, XR7620- and XR5610-servers zijn volgens de techgigant speciaal voor telecom-, OpenRAN- en mobiele edge workloads ontworpen.

De modulaire servers draaien op Intel Xeon Scalable-processors, beschikken over zero trust en Smart Cooling-technologie. De servers die met Intel vRAN Boost zijn uitgerust, hebben geen extra acceleratorkaart meer nodig. Zij besparen daardoor 20 procent extra op rekenkracht en brengen daarmee de TCO verder omlaag.

De introductie van het private Dell Wireless Program biedt telecomoperators en bedrijven de mogelijkheid voorgevalideerde private draadloze oplossingen te gebruiken. Binnen het programma werkt de techgigant samen met partners voor het leveren van private draadloze oplossingen, zoals voor private 5G-netwerken. Deze oplossingen zijn gebaseerd op open architecturen en zijn eerder door Dell Technologies getest en gevalideerd.

Komst van ontwikkellaboratoria

Tot slot gaat Dell Technologies ook nieuwe labs oprichten voor het testen van zijn Open Telecom Ecosystem. Zo opent nu een Dell Open Telecom Ecosystem Lab in Ierland. Dit onderzoekscentrum is ontwikkeld op basis van de Dell Open Telecom Ecosystem Lab Validation Services. Met de diensten biedt de techgigant klanten ontwerpconsultancy en -validatie, worden operators en bedrijven geholpen risico’s weg te nemen en sneller nieuwe (telecom)oplossingen en -diensten te lanceren.

De Dell Telecom Infrastructure Blocks for Red Hat zijn in de tweede helft van dit jaar wereldwijd beschikbaar. De nieuwe PowerEdge-servers zijn vanaf mei dit jaar leverbaar. De Dell Open Telecom Ecosystem Lab Validation Services komen in de eerste helft van 2023 beschikbaar. Klanten kunnen nu al gebruikmaken van Dell Private Wireless-oplossingen met verschillende partners.

