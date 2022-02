Dell Technologies zet in op ORAN, de nieuwe telecomnorm

Dell Technologies introduceert meerdere grootschalige oplossingen voor Open Radio Access-netwerken van telecom providers (ORAN).

ORAN, een reeks nieuwe netwerkstandaarden, heeft de toekomst. Op dit moment is de compatibiliteit van netwerksoftware en -hardware regelmatig vendorafhankelijk. De implementatie van ORAN stelt providers in staat om diverse software en hardware in een enkel netwerk te benutten.

Het is geen geheim dat Dell Technologies naar een aandeel in ORAN streeft. Vandaag introduceerde de organisatie meerdere oplossingen om ORAN voor telecom providers te faciliteren.

Telecom Multi-Cloud Foundation

In oktober 2021 presenteerde Dell Technologies de Bare Metal Orchestrator, een managementtool om 5G en ORAN op duizenden tot honderdduizenden servers uit te rollen. Uiteindelijk stelt Bare Metal Orchestrator organisaties in staat om servers te vinden, activeren en gebruiken voor een 5G-netwerk.

Dell Telecom Multi-Cloud Foundation, de eerste introductie van vandaag, bouwt verder op Bare Metal Orchestrator. Telecom Multi-Cloud Foundation integreert Bare Metal Orchestrator in het cloudplatform van een klant. De meeste grote platformen worden ondersteund, waaronder Red Hat, VMware en Wind River.

Dell levert Telecom Multi-Cloud Foundation als enkele oplossing. Een organisatie hoeft zich niet langer te moeien met handmatige integraties van Bare Metal Orchestrator en het huidige cloudplatform. Dell Technologies neemt de integratie voor rekening.

Daarnaast introduceert Dell Bare Metal Orchestartor Modules. De modules worden uitgerold in delen van een bestaande cloudinfrastructuur, waarna de cloudinfrastructuur aanstuurbaar is met managementtool Bare Metal Orchestrator. Dat maakt het mogelijk om moeilijk bereikbare hardware en software centraal te beheren.

Ook presenteerde Dell de OPEN RAN Accelerator card, een van de eerste accelerator cards voor het versnellen van ORAN workloads op x86-servers, waaronder Dell PowerEdge. Dell ontwierp het model in samenwerking met chipgigant Marvell.

Dell Validated Design for Services Edge 1.2

Naast de ORAN-oplossingen introduceert Dell een update voor Validated Design for Services Edge. De bestaande oplossing omvat sensoren voor devices in edge-locaties van een netwerk. De sensoren registreren data en verzenden data naar de cloud. Daar wordt de data beschikbaar voor analytics. De nieuwe update (Validated Design for Services Edge 1.2) introduceert support voor 5G hardware van Airspan, een partner van Dell.

Dell ProDeploy for NFVI

Tot slot is er Dell ProDeploy for NFVI, een nieuwe consultancydienst voor organisaties die NFVI-netwerken op willen tuigen. NFVI (network function virtualization) is vergelijkbaar met een hypervisor voor vm’s en Kubernetes voor containers. Telecom providers gebruiken NFVI om volledige netwerk te virtualiseren en beheren. Providers kunnen hun via ProDeploy for NFVI bij Dell aankloppen om hun netwerken te laten virtualiseren.

