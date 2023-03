Het nieuwe Nationale Frequentieplan 2023 maakt de weg vrij voor het gebruik van de 3,5 GHz-frequentie voor 5G. Desondanks is het mogelijk dat de uiteindelijke veiling én ingebruikneming van deze frequentie alsnog wordt vertraagd. Dit omdat de verhuizingen en migraties van reeds bestaande gebruikers van de frequentie nog niet zijn afgerond.

Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), onder de verantwoordelijkheid van minister Micky Adriaansens, het Nationaal Frequentieplan 2023 gepresenteerd. In dit plan is het bestaande Nationale Frequentieplan 2014 gewijzigd op het gebied van de 3,5 GHz-frequentie.

Deze specifieke frequentie is gereserveerd voor snellere 5G-dienstverlening, maar was tot nu toe in gebruik voor andere toepassingen. Onder meer het voormalige militaire inlichtingenstation in Burum, de satellietcommunicatiedienstverlener Immarsat en private gebruikers gebruikten of gebruiken nog de frequentie.

Met het Nationale Frequentieplan 2023 komt een lang traject ten einde. Dit traject heeft veel vertraging opgelopen, onder meer door tegenwerking van Defensie en een rechterlijke uitspraak in 2021. Volgens deze uitspraak moest de overheid ervoor zorgen dat Immarsat toch zijn diensten via de 3,5 GHz-frequentie kon blijven leveren.

Opmaat naar veiling en definitief gebruik

In het gewijzigde frequentieplan krijgen 5G-aanbieders frequentieruimte tussen de 3450 MHz tot 3750 MHz. Daarnaast blijven er twee blokken van 50 MHz aan de boven- en onderkant van de frequentieruimte beschikbaar voor andere kleinere gebruikers. Denk daarbij aan cameranetwerken of private netwerken binnen een stad of op een industriële locatie.

Het Nationale Frequentieplan is de opmaat naar de veiling van de 3,5 GHz-frequentie die voor na de zomer van dit jaar is gepland. De daadwerkelijke implementatie is vanaf 1 december dit jaar voorzien.

Uitstel door Immarsat

Ondanks deze ontwikkeling, is het tijdsplan van de veiling en implementatie wel afhankelijk van een aantal factoren. Wanneer deze factoren niet gunstig uitvallen, dan kan de veiling en de uiteindelijke implementatie ernstige vertraging oplopen, schrijft de minister in het in de Staatscourant gepubliceerde document.

De meest belangrijke factor is de verhuizing van de activiteiten van Immarsat. Dit Britse bedrijf moet na de veiling van de 3,5 GHz-frequentie zijn gebruik aanpassen, voordat het verhuist naar een nieuwe locatie in Griekenland. Hiervoor heeft de satellietaanbieder van noodcommunicatie voor schepen en vliegtuigen vier maanden nodig, tot ongeveer 1 januari 2024.

De verschillende Nederlandse 5G-aanbieders kunnen hun diensten dus waarschijnlijk pas vanaf die datum daadwerkelijk inzetten. In de tussentijd kunnen zij 220 van de 300 beschikbare MHz gebruiken. Immarsat krijgt in deze periode 80 MHz toegewezen voor het continueren van zijn diensten.

Bovendien moet Immarsat een vergoeding van de Nederlandse staat krijgen voor de gedwongen verhuizing. Het ministerie en de satellietcommunicatie-aanbieder zijn hierover nog in gesprek. Wel verwacht de minister dat dit op tijd zal zijn opgelost.

Kleinere aanbieders

Een ander obstakelpunt voor de daadwerkelijke veiling en implementatie van de 3,5 GHz-frequentie is het gebruik van deze frequentie door kleinere partijen. Hoewel er voor hen in het nieuwe frequentieplan twee frequentieblokken overblijven, is het niet zeker dat deze partijen op tijd zijn gemigreerd, zegt de minister.

Zo zou bij een aantal van deze vergunninghouders op dit moment nog sprake zijn van uitdagingen en/of onzekerheden rondom de migratie. Een te late migratie van één of meerdere partijen kan voor de implementatie van de 3,5 GHz een risico vormen en zelfs gevolgen hebben voor de veiling, aldus EZK. Ook kan uitstel ervoor zorgen dat de landelijke 5G-aanbieders op sommige locaties storing kunnen ondervinden.

