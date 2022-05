De Nederlandse frequentieveiling voor 5G-spectrum in de 3,5 GHz-band loopt opnieuw vertraging op. Deze frequenties moeten nog steeds worden gedeeld met satellietbedrijf Immarsat totdat diens grondstation definitief naar Griekenland is verhuisd. Dit adviseert een commissie aan verantwoordelijk minister Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Al langere tijd kampt de veiling van het 5G-spectrum in de 3,5 GHz-band met problemen rondom het grondstation van satellietbedrijf Immarsat in het Friese Burum. Dit grondstation gebruikt voor zijn diensten ook spectrum in de 3,5 GHz-frequentie. Onder meer verzorgt dit bedrijf de noodcommunicatie voor schepen op zee.

Immarsat is van plan het grondstation te verhuizen naar Griekenland, maar dat zal niet eerder zijn dan 1 januari 2024. De eerdergenoemde frequenties komen echter al per 1 januari 2023 vrij en kunnen na een veiling worden ingezet voor het aanbieden van 5G-diensten.

Advies aan overheid

In een nu uitgebracht advies aan verantwoordelijk minister Adriaansens adviseert een onafhankelijke commissie dat er helaas niets anders opzit dan het delen van de frequenties met het satellietbedrijf. De reactie van het kabinet wordt voor de zomer verwacht, maar intussen volgt het ministerie het advies van de commissie. Op basis van het advies stelt het ministerie van EZK een nieuw wijzigingsbesluit van het zogenoemde Nationaal Frequentieplan (NFP) op en blijft het ondertussen met het satellietbedrijf overleggen over het mogelijk maken van zijn voorgenomen verhuizing naar Griekenland.

Bedrijven klagen over ontwikkeling private 5G

Dit advies leidt weer tot een verdere vertraging van 5G in Nederland. Nederland moet conform de Europese wetgeving 5G in het 3,5 GHz-spectrum uitrollen, maar een veiling hiervan heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Eerder werd de uitrol van 5G in deze frequentie bemoeilijkt door het eveneens in Burum geplaatste afluisterstation van Defensie. Dit afluisterstation is inmiddels naar een niet nader genoemde NATO-bondgenoot verplaatst.

De telecomoperators zijn blij dat er een uitweg is gevonden voor het probleem rond de 3,5 GHz-frequenties. Bedrijven die private 5G-netwerken willen uitrollen zijn minder blij, zo bericht het Financieele Dagblad. Verschillende bedrijven, waaronder Schiphol en de KLM, dringen er bij het ministerie op aan zo snel mogelijk voldoende spectrum voor private 5G-netwerken vrij te maken.

Belangenverenigingen voor private mobiele netwerken zijn ook zeer ontevreden en bang dat het Nederlandse bedrijfsleven op dit gebied achter gaat lopen. Bijvoorbeeld in vergelijking met Duitsland, waar veel grote bedrijven al private 4G- en 5G-netwerken hebben en gebruiken.

