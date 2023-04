ControlUp geeft met Real-Time DX 8.8 nu ook inzicht in Microsoft Azure Virtual Desktop. Hiervoor zijn maar liefst 162 verschillende meetgegevens toegevoegd.

ControlUp is een leverancier van zogenoemde Digital Employee Experience (DEX)-beheeroplossingen. De oplossing Real-Time DX biedt end-to-end monitoring en functionaliteit voor het oplossen van problemen voor Virtual Desktop Infrastructure (VDI) en Desktop-as-a-Service (DaaS)-omgevingen. Onder meer voor bekende VDI- en DaaS-oplossingen als Citrix en VMware Horizon.

Nu ook Microsoft Azure Virtual Desktop

Met de komst van Real-Time DX 8.8 zijn de mogelijkheden nu ook voor Microsoft Azure Virtual Desktop beschikbaar. De release heeft hiervoor meer dan 162 features gekregen op een totaal van 190 nieuwe eigenschappen.

Meer concreet kunnen gebruikers nu vanuit de Real-Time DX-console Azure Virtual Desktop-machines, -gebruikers, -applicaties, -workspaces, -applicatiegroepen en -hostpools in de gaten houden en daarvoor problemen oplossen. Ook zijn de kosten beter controleerbaar op basis van dienst, locatie en resource-groep. Dit moet gebruikers meer controle over de Azure-kosten geven. Verder biedt de tool meer inzicht in Azure Stack HCI-machines.

Overige functionaliteit

Naast voor Microsoft Azure VDI zijn er natuurlijk ook nog andere updates doorgevoerd. ControlUp wijst op 70 nieuwe prestatiemeetgegevens en -dashboards voor FSLogix profile containers, geavanceerde Remote DX-meetgegevens, multitenancy-ondersteuning voor Managed Service Providers (MSP’s) en automatische detectie, notificatie en herstarts voor ieder probleem met Windows-diensten.

