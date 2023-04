Bosch heeft bekendgemaakt TSI Semiconductors over te willen nemen.

TSI produceert application-specific integrated circuits (ASIC’s). De chips van het bedrijf zijn gemaakt van siliciumcarbide (SiC), dat bestand is tegen hogere spanningsniveaus en temperaturen dan standaard halfgeleiders.

De e-auto-industrie van energie voorzien

SiC-chips worden veel gebruikt in systemen zoals elektrische voertuigen die onder veeleisende omstandigheden betrouwbaar moeten werken. Volgens de aankondiging van Bosch zijn “elektrische auto’s de drijvende kracht” achter de deal, aangezien de SiC-chips van TSI “een groter bereik en efficiënter opladen mogelijk maken”.

“De komende jaren wil Bosch meer dan 1,5 miljard USD investeren in de vestiging in Roseville en de productiefaciliteiten van TSI Semiconductors ombouwen tot ultramoderne processen”, aldus het bedrijf.

Bosch zegt dat het zijn halfgeleideractiviteiten systematisch versterkt omdat “de wereldwijde boom en de opmars van elektromobiliteit leiden tot een enorme vraag naar dergelijke speciale halfgeleiders”.

De uitbreidingsstrategie omvat ook een upgrade van een bestaande siliciumcarbidefabriek van het bedrijf in het Duitse Reutlingen. Bosch zegt dat het de capaciteit van die fabriek zal uitbreiden van 376.000 vierkante meter cleanroomruimte tot meer dan 470.000 vierkante meter.

Overheidssubsidies spelen een beslissende rol

Wat de vooruitzichten voor de VS betreft, geeft Bosch toe dat “de volledige omvang” van de geplande investering “sterk zal afhangen van de federale financieringsmogelijkheden via de Amerikaanse CHIPS en Science Act en van de economische ontwikkelingsmogelijkheden in de staat Californië”.

Dr. Stefan Hartung, de voorzitter van de raad van bestuur van Bosch, legde het primaire doel van de deal uit. “Met de overname van TSI Semiconductors vestigen we productiecapaciteit voor SiC-chips in een belangrijke afzetmarkt en breiden we onze halfgeleiderproductie wereldwijd uit. Dankzij de bestaande cleanroomfaciliteiten en het deskundige personeel in Roseville kunnen we op nog grotere schaal SiC-chips voor elektromobiliteit produceren”, zei hij.

Bosch en TSI Semiconductors zijn overeengekomen geen financiële details van de transactie bekend te maken. De deal moet nog worden goedgekeurd door de regelgevende instanties.

Tip: Bosch mikt op een verbonden wereld met miljardeninvestering en IBM quantum computing