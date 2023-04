Een Google Cloud-datacenter in Parijs is momenteel uit de lucht. De faciliteit zou door een waterlek deels in brand zijn gevlogen, waardoor gebruikers van 90 Google Cloud-diensten moeten uitwijken naar andere datacenters.

De eerste foutmelding verscheen om 4 uur woensdagochtend op de statuspagina van Google Cloud. Het betrof de zone europe-west9-a. Een ‘waterindringing’ bleek te hebben geleid tot het automatisch uitschakelen van de hardware. Google heeft nog altijd niet bekendgemaakt wanneer alle Google Cloud-diensten weer volledig ingeschakeld zijn.

Het water zou in de accukamer hebben gelekt, waardoor er brand uitbrak. De brandweer had in de middag de brand onder controle.

Wereldwijd

Een aantal diensten zijn inmiddels weer op gang. Zo zijn Google Cloud Storage, Cloud Key Management, Cloud Identity and Access Management en Google Kubernetes Engine weer beschikbaar binnen de europe-west9-regio. Toch werd de Google Cloud Console tijdelijk wereldwijd uitgeschakeld. Met deze console kunnen gebruikers allerlei aspecten van de cloud-omgeving organiseren en monitoren.

Het incident benadrukt maar weer eens dat de beweging naar de cloud organisaties niet vrijwaart van fysieke problemen. Hoewel gebruikers met een ‘failover’ tijdelijk terecht kunnen bij naburige regio’s, is de functionaliteit van de service beperkt. De data die zich in Parijs bevindt, kan ook toebehoren aan partijen die zich buiten de omringende gebieden bevinden. Zo kan men wereldwijd last hebben van een lokaal probleem.

