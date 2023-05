Microsoft heeft de algemene beschikbaarheid van NVMe-ondersteunde Ebsv5-virtual machines (VM’s) op Azure aangekondigd. Het bedrijf belooft maximaal drie keer snellere IOPS (input/output operations per second) van remote storage. Daarnaast claimt Microsoft een tot wel zes keer snellere throughput hiervan.

De techgigant zegt in te spelen op de groeiende hoop data die dagelijks door bedrijven wordt gegenereerd. We hebben het hier niet alleen over de hoeveelheid data op zichzelf, maar ook over het groeiende belang van data-intensieve workloads. De nieuwe Ebsv5-serie van VM’s is daarom specifiek ontworpen voor ‘memory-intensive business-critical’ applicaties, relationele database-servers en in-memory data analytics-workloads.

Groter en sneller

Microsoft zegt met Ebsv5 tot wel 260.000 IOPS te kunnen bereiken, mede dankzij de inzet van NVMe-technologie. De claim van ‘6x’ snellere throughput komt niet uit te lucht vallen: NVMe-opslag is een enorme stap vooruit tegenover de SCSI-interface waar Azure VM’s tot 2022 alleen gebruik van hebben gemaakt. Microsoft begon vorig jaar met het aanbieden van Ebsv5 in beperkte vorm.

Het bedrijf voegt twee nieuwe VM-formaten toe: E96 en E112i. Het aantal vCPU’s gaat van maximaal 64 tot respectievelijk 96 en 112. Het GiB-aantal aan geheugen gaat ook omhoog: tot wel 672 tegenover 512 ervoor. Op de blog van Microsoft zijn de getallen op een rijtje gezet.

De Ebsv5-VM’s zijn gebaseerd op 3e generatie Xeon-processoren van Intel. Dit kwartaal heeft de chipfabrikant al zijn opvolger geïntroduceerd. Toch geeft de snelheidsverhoging van de Azure VM’s weer eens aan dat er meerdere bottlenecks in een VM-omgeving kunnen zitten. Microsoft zal in ieder geval tevreden zijn met het nieuwe aanbod, zeker omdat het vorig jaar nog zou hebben gekampt met capaciteitsproblemen op Azure.