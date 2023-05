Ben jij geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van cloudtechnologie? Kom dan op 1 juni naar de gratis AWS Summit Amsterdam in de RAI. Tijdens het evenement ontdek je hoe de cloud innovatie versnelt in het bedrijfsleven en de publieke sector, en leer je nieuwe vaardigheden om met het platform om te gaan. Dit alles rond de thema’s ‘AWS voor Data’ en ‘AWS voor elke Applicatie’.

Er zijn meer dan 50 sessies om bij te wonen waarin succesverhalen uit de praktijk, innovaties in de cloud en vooruitgang in AWS-technologie aan bod komen. Je hebt de mogelijkheid om te netwerken, vragen te stellen aan AWS-experts en te ontdekken wat startups momenteel bezighoudt.

Aan het begin van de dag kan je de keynote bijwonen. Hierin gaan Andy Warfield (VP en Distinguished Engineer bij AWS) en Marielle Lindgren (Managing Director voor de Nordics, Baltics en Benelux bij AWS) in op de kracht van de cloud. Ook zullen er drie klanten uit de Benelux aan het woord komen.

Voor business leaders, ontwikkelaars en meer

Business leaders kunnen tijdens de sessies voor en na de keynote meer leren over het platform. Zo zijn de sessies ‘Simplify your Transformation by Changing Focus’, ‘NN’s Journey – Building an Enterprise Cloud Operating Model’ en ‘Human Side of Innovation’ op maat gemaakt voor deze groep.

Voor ontwikkelaars en andere IT-professionals die graag willen leren over de nieuwste trends, best practices en technologieën in de cloud zijn er ook genoeg opties. De IT’ers zullen bijvoorbeeld de sessie ‘Build transactional data lakes using open table formats on AWS’ willen bijwonen, om te weten te komen hoe je grote hoeveelheden data kan beheren en analyseren.

Alle bezoekers kunnen unieke ervaringen beleven, zoals de F1 Experience met een AWS F1 Gameday, officiële Ferrari-simulatoren en F1-arcades. Dit biedt de mogelijkheid om de cloudtechnologie in een geheel nieuwe context te zien en te ontdekken wat er allemaal mogelijk is.

Het programma ziet er als volgt uit:

08:30 – 09:30 Registratie & Partner Expo

09:30 – 10:15 Sessies

10:45 – 12:15 Keynote

12:15 – 13:30 Lunch & Partner Expo met Executive Leader kick off

13:30 – 15:15 Sessies

15:15 – 15:45 Pauze & Partner Expo

15:45 – 17:30 Sessies

17:30 – 18:30 Receptie & Netwerken

Ontmoet en stel vragen aan de AWS-experts en krijg waardevolle inzichten in hoe je de cloudtechnologie kunt inzetten voor jouw organisatie.

