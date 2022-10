Ingewijden vertelden tegen Bloomberg dat Intel van plan is om medewerkers te ontslaan vanwege de krimpende pc-markt. Volgens de bronnen staan de banen van duizenden medewerkers op het spel.

De ingewijden stellen dat de ontslagen voor het einde van de maand worden bekendgemaakt. Sommige Intel-divisies, waaronder de sales- en marketingafdelingen, dreigen tot 20 procent van hun medewerkers te verliezen.

Volgens Bloomberg News had de organisatie in juli 2022 meer dan 110.000 werknemers in dienst. Intel weigerde op de geruchten te reageren. In juli liep het bedrijf de winstprognose voor het tweede kwartaal mis, waarna de omzetverwachting voor het resterende jaar werd verlaagd.

Mensen kopen minder pc’s

Consumenten en bedrijven geven minder uit aan pc’s dan tijdens het hoogtepunt van COVID-19. De vraag daalt vanwege de heropening van kantoren en stijgende inflatie. Chipfabrikanten staan onder druk door Poetins oorlog in Oekraïne. China, een belangrijk land voor de pc-markt, wordt geteisterd door COVID-19 lockdowns. De omstandigheden verstoren de toeleveringsketen en remmen de vraag.

Intel zet in op foundries

Op dinsdag verzond Intel CEO Pat Gelsinger een interne memo met een plan voor de ontwikkeling van een foundry. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) is marktleider op het gebied van foundries. Dergelijke bedrijven produceren chips die door andere bedrijven zijn ontworpen. Tot nu toe heeft Intel alleen processoren geproduceerd op basis van eigen designs.

In juli maakte de organisatie een foundry-contract bekend met Taiwan MediaTek, een van de grootste chipontwerpers ter wereld. De vraag is of Intel zijn ambities kan waarmaken. Mislukken is geen optie, want dat is onbetaalbaar.

Het contract met MediaTek is een van de belangrijkste deals die Intel sinds de start van zijn foundry-divisie heeft onthuld. Intel maakte eerder foundry-afspraken met Qualcomm en Amazon.com bekend. De strategie kan de organisatie op de lange termijn overeind houden.

