De Amerikaanse chipmaker GlobalFoundries heeft te maken met een daling in de waarde van zijn aandelen. Het bedrijf overtrof de winstverwachtingen van Q1, maar bleef achter bij zijn verwachtingen voor het tweede kwartaal.

De aandelen van GlobalFoundries daalden deze week met meer dan 9 procent. Dit ondanks het feit dat het bedrijf beter dan verwachte resultaten voor het eerste kwartaal heeft geboekt, laat SiliconANGLE weten.

De koersdaling heeft volgens SiliconANGLE te maken met de verwachtingen voor Q2. GlobalFoundries zou hierin de aandeelhouders teleur hebben gesteld.

GlobalFoundries maakt gebruik van vier chipfabrieken die processoren bakken voor meerdere industrieën. Het bedrijf is in het verleden het meest actief geweest in het produceren van RF front-end chips voor de mobiele industrie. Deze IC’s ontvangen de radiogolven van zendmasten en transformeren ze tot een digitaal signaal die telefoons kunnen ontvangen.

Onverwachte groei in de autosector

Het orderbestand van GF kende enkele positieve veranderingen in het eerste kwartaal van 2023. Volgens SiliconANGLE daalde de verkoop van het bedrijf aan de mobiele sector, terwijl de activiteiten in de autosector meer dan verdubbelden. De verkoop van GF aan de auto-industrie steeg van slechts 4 procent van de totale productie naar 10 procent.

Als gevolg daarvan genereerde de auto-unit een onverwachte 180 miljoen dollar (164 miljoen euro) aan inkomsten tijdens de eerste drie maanden van 2023, waardoor GF zijn winstverwachtingen voor het kwartaal overtrof.

De sprong in inkomsten werd ongetwijfeld verwelkomd door het management van GF, dat in november nog waarschuwde voor ontslagen.

Goed en slecht nieuws

Het goede nieuws: de aangepaste nettowinst van GlobalFoundries bedroeg in het eerste kwartaal 290 miljoen dollar (265 miljoen euro). Dat komt neer op een winst van 52 cent per aandeel, meer dan de 50 cent per aandeel die de consensusraming van Zacks voorspelde.

Het slechte nieuws: GF’s verwachtingen voor het tweede kwartaal bleven achter bij de verwachtingen. Het bedrijf voorspelt een netto inkomen van 206 tot 259 miljoen dollar op een omzet van 1,81 tot 1,85 miljard dollar. In het midden betekent dit dat de inkomsten van de chipmaker lager liggen dan de consensusraming van Refinitiv.

Dat tekort in de prognoses voor het tweede kwartaal heeft de aandelen van GlobalFoundries doen kelderen.