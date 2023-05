Gartner stelt dat bedrijven niet moeten schuwen voor de cloud-migratie. Volgens het IT-consultancybedrijf is het onwaarschijnlijk dat deze diensten ooit langdurig uitvallen, meldt The Register.

Recent berichtten we over het uitvallen van een Google Cloud-datacenter in Parijs. Inmiddels zou het probleem verholpen zijn, hoewel Google nog de impact met getroffen klanten uitzoekt. Het incident toont dat niet elke storing zomaar opgelost is, ook al lijkt er altijd wel een failover ter ondersteuning te zijn.

Volgens MD van Gartner Technical Professionals Alan Waite blijven deze problemen doorgaans binnen de perken. Zelfs bij een grote storing zouden de acties van organisaties om lokaal te werk te blijven gaan weinig effect hebben. Daarom moeten bedrijven vertrouwen op de resiliency-features van de desbetreffende cloud-service, zo stelt Waite bij de IT-conferentie die Gartner in Sydney organiseert.

De cloud vertrouwen

Uiteindelijk verschilt de keuze van cloud-provider niet zoveel met de opties op andere gebieden van IT, meent Waite. Het gaat om vendor management, waarbij de vrees onder bedrijven is dat de afhankelijkheid van cloud leidt tot een zogeheten ‘lock-in’, waarbij organisaties minder keuzevrijheid hebben voor andere diensten. “Als je een tijdje in IT hebt gewerkt, ben je altijd al ‘locked in’ geweest op een bepaalde manier.” zei Waite.

“Misschien was het VMware in een datacenter. Misschien Cisco voor je netwerk. Je nam die lock-in van harte aan omdat deze vendors je fantastische mogelijkheden boden die je kon gebruiken. Voor cloud-providers is dat hetzelfde. Dat verschilt niet [van andere IT-leveranciers, red.], omdat men fantastische mogelijkheden ontvangt van hun cloud-provider.”

Qua resilience-pogingen raadt Waite een andere cloud aan, dat in versimpelde vorm het functioneren van een organisatie in stand houdt. Voor veel organisaties zal het lastig zijn om de on-prem situatie uit handen te geven. Zo gaan banken, ziekenhuizen en juridische kantoren om met zeer gevoelige data. Waite haalt op dit gebied een vergelijking met vliegtuigverkeer aan. Immers, zo stelt hij, vertrouwen we op de veiligheid van een vliegtuig zonder dat we zelf alles onder controle hebben. Op dat gebied schat hij in dat on-prem werk is zoals autorijden: gevaarlijker en langzamer dan vliegen.

