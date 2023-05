Het Google Cloud-datacenter nabij Parijs blijft voorlopig offline. Hoewel de storing veel gebruikers in West-Europa treft, heeft Google geen updates gegeven sinds het drie weken geleden aanraadde om over te schakelen naar andere regio’s.

Eind vorige maand berichtten we al over de problemen bij de faciliteit. Door een lekkage vloog een gedeelte van de aanwezige hardware in brand, waardoor Google Cloud-diensten moeilijker bereikbaar werden in de regio. De brandweer gaat voorzichtig om met elektrische incidenten, maar wist binnen een paar uur de vlammenzee te doven.

Het gaat specifiek om de europe-west9-a-regio, dat niet alleen klanten in West-Europa voorziet van allerlei services. Veel cloud-diensten zijn afhankelijk van een wereldwijd netwerk aan datacenters, die veelal in de problemen komen als er eentje uitvalt. Denk aan cloud-opslag of een deel van de database die een cloud-applicatie aanspreekt voor specifieke doeleinden.

Meer dan een brand

Het is opvallend dat de storing zo lang duurt, aangezien datacenter-eigenaar Global Switch eind april stelde dat slechts ‘een heel klein deel van de capaciteit’ getroffen was door het waterlek. Hoewel The Register meldt dat Franse forum-posters speculeren over de mogelijkheid dat het hier om meer dan een brand gaat, is dit moeilijk hard te maken zonder een officiële verklaring.

Datacenters hebben vaker te maken met storingen door brand, maar bijvoorbeeld ook door hittegolven.

