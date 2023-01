De kosten van de cloud zijn een topzorg onder leidinggevenden in alle sectoren vanwege stijgende inflatie, het schrikbeeld van COVID-19 en de tragedie in Oekraïne.

In aanloop naar AWS re:Invent 2022 in Las Vegas vroegen velen van ons zich af of het leiderschap van AWS inzicht zou geven om bedrijven te helpen met kostenbeheersing en cloudoptimalisatie. Uiteindelijk lag de nadruk van de show vooral op nieuwe innovaties.

Rahul Subramaniam, bedenker van Aurea CloudFix, sprak onlangs met Techzine om te reflecteren op de vooruitgang en toekomst van de cloudindustrie.

Naast zijn rol bij CloudFix (een specialist in kostenoptimalisatie voor AWS) is Subramaniam een AWS-superfan en bestuurslid van de FinOps Foundation. Hij heeft meer dan 140 zakelijke softwareproducten succesvol naar AWS gemigreerd.

Kostenefficiëntie in de cloud

Wanneer we terugdenken aan de keynote van AWS CEO Adam Selipsky over het grote geheel van de cloud, dan valt het op dat hij argumenten tegen de cloud probeerde te ontkrachten en focuste op de kritiek die klanten vaak hebben over het migreren van workloads. Selipsky gaf weinig concrete aanwijzingen voor het optimaliseren van AWS.

“In deze tijd van economische onzekerheid is informatie voor het maken van optimalisatiebeslissingen essentieel”, reageerde Subramaniam. “Er was een kans om klanten te begeleiden bij het optimaliseren van hun bestaande uitgaven, en die besparingen te herinvesteren in innovatie met geavanceerdere diensten.”

Hij herinnert ons aan het feit dat innovatie vaak wordt gedreven door de gegevens waarover een organisatie reeds beschikt. Volgens Subramaniam komt het neer op wat hij ‘data connections’ noemt, waarbij we kijken naar hoe we ongelijke gegevens verzamelen en verwerken om ze nuttig te maken. Dit betekent dat we niet alleen business intelligence (BI) moeten gebruiken om inzichten uit data te halen, maar ook machine learning (ML).

“Sommige bedrijven worden geconfronteerd met onzekerheid, maar toch is nu het moment om te innoveren. Organisaties hebben governance en structuur nodig om zo veilig en efficiënt mogelijk te werken. In de afgelopen vijf jaar heeft AWS veel tijd en moeite besteed om professionals te overtuigen dat AWS dé plek is voor datagedreven innovatie. Ik denk dat ze daar zeer goed in zijn geslaagd “, aldus Subramaniam.

Het is duidelijk dat AWS de C-suite en juristen ervan wil overtuigen dat het over de juiste governance tools beschikt, waardoor zij hun gegevens met een gerust hart bij AWS kunnen onderbrengen. De sleutel tot efficiëntie is governance, structuur en een gestandaardiseerde manier van werken, zonder innovatie te belemmeren door voortdurend gegevens te kopiëren en plakken of schaduw-IT te ontwikkelen.

Meebewegen of stilstaan

“Niemand kan de toekomst voorspellen, en het is onmogelijk om te weten wat er over een jaar of twee gebouwd moet worden. Daarom is een event-driven architectuur de beste aanpak”, vervolgt Subramaniam.

Subramaniam vindt dat AWS CTO Werner Vogels de juiste ideeën heeft. Volgens Subramaniam onderstreepte Vogels tijdens zijn presentatie nogmaals hoe de cloud fundamenteel anders is, met een event-driven architectuur aan de basis. De CTO legde bijvoorbeeld principes voor van gedistribueerde applicaties. Dat was voor Subramaniam het perfecte voorbeeld van het eigenzinnige perspectief dat ontwikkelaars van AWS verlangen.

“Terwijl Selipsky en Sivasubramanian zachte richtlijnen gaven over hoe te navigeren in deze onzekere tijden, was Werners ‘evolve or die’-boodschap doeltreffend. Hij legde niet alleen de fundamenten uit die nodig zijn om te evolueren, maar gaf het publiek ook een indruk van waar zij de volgende grote technologische innovaties kunnen verwachten”, zei Subramaniam.

Het grote plaatje

Als we één belangrijke les kunnen trekken uit de opmerkingen van Subramaniam, dan is het misschien wel de noodzaak om afstand te nemen en te kijken naar hoe de cloud is begonnen, waar de cloud vandaag is beland en wat organisaties moeten doen om deze nieuwe platformen en tools te omarmen — of, met andere woorden, wat bedrijven moeten doen om beter worden in het bouwen en beheren van clouds.

Kan het zo eenvoudig zijn? De cloud blijft op heel veel niveaus complex. Een belangrijke subtrend is de toenemende populariteit van lichtgewicht cloud- en Kubernetes-distributies die dagelijkse gebruikssituaties eenvoudiger (en hopelijk kosteneffectiever) proberen te maken. Laten we kijken waar 2023 ons brengt.

Afbeelding: Adrian Bridgwater

Over CloudFix



CloudFix scant AWS accounts, vindt kostenbesparingen en implementeert automatisch fixes. Het draait continu op de achtergrond, zodat gebruikers naar verluidt 15 tot 60 procent per AWS-dienst kunnen besparen. Subramaniam is ook de oprichter en medepresentator van AWS Insiders, een podcast voor de industrie die een eerlijke blik werpt op de stand van zaken en de toekomst van AWS en cloud computing.