Nvidia heeft een supercomputer aangekondigd die is gebouwd op de nieuwe Grace CPU-Superchip van het bedrijf. De nieuwe computer maakt deel uit van wat Nvidia “een golf van nieuwe energie-efficiënte supercomputers” noemt, gebaseerd op het Arm Neoverse-platform . De nieuwe toevoeging aan het Arm Neoverse-ecosysteem zal de vooruitgang in AI, klimaatwetenschap en medisch onderzoek stimuleren.

De Amerikaanse chipmaker legt uit dat de Isambard 3 supercomputer gevestigd zal zijn in het Bristol & Bath Science Park in het Verenigd Koninkrijk. Verder zal het 384 op Arm gebaseerde Nvidia Grace CPU Superchips huisvesten. De supercomputer moet de vooruitgang van medisch en wetenschappelijk onderzoek aandrijven. Het systeem zou zes keer zo goed presteren en energie-efficiënt zijn als Isambard 2. Dat zou de computer “tot de meest energie-efficiënte systemen van Europa” moeten maken, aldus het bedrijf.

Een Brits project

Nvidia beweert dat de Isambard 3 ongeveer 2,7 petaflops aan FP64-piekprestaties zal halen. Bovendien zal hij minder dan 270 kilowatt stroom verbruiken, waardoor hij tot de drie groenste niet-versnelde supercomputers ter wereld behoort. Het project wordt geleid door de Universiteit van Bristol, als onderdeel van het onderzoeksconsortium GW4 Alliance, samen met de universiteiten van Bath, Cardiff en Exeter.

“Isambard 3 sluit zich aan bij een groeiende golf van Nvidia Arm-gebaseerde supercomputers over de hele wereld”, pocht het bedrijf. Hiertoe behoren extra systemen die gebruik maken van GPU’s in het Zwitserse National Supercomputing Centre en het Los Alamos National Laboratory in de VS.

Voor doorbraken in biowetenschappen, geneeskunde en meer

Isambard 3 zal de Europese wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap in staat stellen om doorbraken op het gebied van AI, biowetenschappen, geneeskunde, astrofysica en biotech te stimuleren, aldus Nvidia. Het zal worden gebouwd door Hewlett Packard Enterprise(HPE). “Het zal in staat zijn gedetailleerde modellen te maken van uitzonderlijk complexe structuren, zoals windmolenparken en fusiereactoren, om onderzoekers te helpen nieuwe vooruitgang te ontsluiten op het gebied van schone en groene energie”, beweert het bedrijf.

Ian Buck, vicepresident van hyperscale en HPC bij Nvidia, legde de dringende behoefte aan het nieuwe supercomputerprogramma uit. “Nu klimaatverandering een steeds existenter probleem wordt, is het van vitaal belang dat computing energie-efficiënte technologieën omarmt”, zei hij. “Nvidia werkt samen met het Arm Neoverse ecosysteem om een pad voorwaarts te bieden voor de oprichting van meer energie-efficiënte supercomputingcentra, die belangrijke doorbraken in wetenschappelijk en industrieel onderzoek stimuleren”, voegde Buck eraan toe.

