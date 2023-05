De Programmable Solutions Group van Intel heeft de Agilex 7 with R-Tile aangekondigd. Wat deze FPGA speciaal maakt, is dat het uitgerust is met PCIe 5.0-ondersteuning en de relatief jonge CXL-technologie. Met dit nieuwe product kunnen datacenters hun FPGA’s nadeloos integreren met server-processoren.

Intel stipt aan dat organisaties tegenwoordig te maken hebben met aanzienlijke beperkingen op tijd, budget en energieverbruik. Vandaar dat veel bedrijven in de datacenter-, telecom- en financiële industrieën kiezen voor FPGA’s voor programmeerbare en efficiënte oplossingen. Met Agilex 7-FPGA’s zouden deze organisaties hun eigen technologieën snel moeten kunnen integreren in hun IT-omgeving.

Van uren naar minuten

Programmable Solutions Group Corporate VP en GM bij Intel Shannon Poulin geeft hier meer duidelijkheid over. “Klanten eisen tegenwoordig baanbrekende technologie die de schaalbaarheid en aanpasbaarheid biedt om niet alleen huidige workloads efficiënt te managen, maar ook om de capaciteiten en functies aan te kunnen passen waar nodig. One Agilex-producten bieden de soort programmeerbare innovatie met de snelheid, kracht en mogelijkheden die onze klanten nodig hebben terwijl er nog steeds flexibiliteit en weerbaarheid voor de toekomst bij komt kijken. Onze klanten maken bijvoorbeeld gebruik van R-Tile met PCIe Gen 5 en CXL om software en data-analytics te accelereren, waarmee de verwerktijd van uren naar minuten gaat.”

Deze FPGA’s beloven twee keer snellere PCIe-bandbreedte en viermaal de eerdere CXL-bandbreedte. Zoals valt te verwachten, raadt Intel het gebruik van Intel Xeon-processoren aan voor de maximale benutting van deze technologieën. Het gebruik van efficiënte page placement op Xeon-servers dankzij FPGA’s met CXL-geheugen zou de Linux-prestaties met 18 procent moeten verhogen.

