Google heeft via een brief naar de Amerikaanse FTC geklaagd over Microsofts vermeende anti-concurrentiepraktijken in de cloud. Door de eigen Windows Server- en Office-diensten zonder extra betaling in Azure te laten draaien, ontmoedigt Microsoft klanten om voor een cloud-concurrent te kiezen.

Momenteel is de cloud-markt vrij hiërarchisch gevormd: AWS is de grootste speler, Microsoft Azure een goede tweede en Google Cloud bevindt zich op gepaste afstand op plek drie. De cloud is meer dan ooit in trek, met de eventuele gevaren van vendor lock-in tot gevolg. In een dergelijke situatie is een organisatie in feite ingesloten binnen het ecosysteem van een bepaalde aanbieder door eerder gemaakte keuzes. Zo kan het aanbod aan cloud-gebaseerde applicaties beperkt zijn of kunnen alleen de diensten van de aanbieder zelf naar behoren erop draaien.

De klachten van Google

In de brief naar de FTC, die is ingezien door CNBC, beschuldigt Google Microsoft van het creëren van een “lock-in” voor klanten. Het omschrijft een “complex web” van licentierestricties dat organisaties zou weerhouden van het uitbreiden van het enterprise software vendor-pakket.

Google ging nog een stapje verder: deze anticoncurrentie-acties zouden zelfs cybersecurity op het spel zetten. Het wijst naar de SolarWinds-hack, die naast Microsoft ook o.a. Intel, Cisco en Deloitte trof. Met andere woorden: kijk wat er kan gebeuren als je te afhankelijk bent van één bedrijf.

Een groter probleem

Wie aan Google denkt, ziet niet snel een underdog voor zich. Zeker aangezien het wegens machtsmisbruik meermaals beboet is. Desondanks is de roep om een eerlijker cloud-model van cruciaal belang. De technologie kent dan wel een ruime adoptie, maar de adoptie van de cloud is jong genoeg dat uniformiteit in het dienstenpakket en compatibiliteit nog niet concreet zijn vastgelegd.

Amazon en Microsoft kregen twee maanden geleden al te maken met extra onderzoek vanuit de Britse mededingingsautoriteiten. Het is dus eerder zo dat Google met de brief naar de FTC olie op het vuur gooit dan dat het zelf brand sticht.