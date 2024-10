Samsung zet ASML in de wacht

Samsung heeft de levering van nieuwe ASML-machines voor zijn chipfabriek in Texas uitgesteld, mogelijk vanwege de verslechterde internationale markt voor foundry-activiteiten.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft verschillende investeringen voor de nieuwe chipfabriek in de stad Taylor, Texas, on hold gezet. Volgens bronnen van Reuters wordt ook personeel naar huis gestuurd.

Ook ASML wordt getroffen door het uitstel van de investeringen. Samsung heeft de levering van eerder bestelde high-end EUV-machines uitgesteld. Deze machines, die eerder dit jaar geleverd hadden moeten worden, zijn nog niet vanuit de fabriek in Veldhoven verstuurd. Wanneer de levering nu zal plaatsvinden, is onduidelijk.

De machines kosten ongeveer 200 miljoen dollar per stuk. Het is niet bekend hoeveel machines Samsung heeft besteld voor de fabriek en welke betalingsregelingen hiervoor gelden.

Slechtere marktomstandigheden

In zijn recente kwartaalcijfers meldde ASML al dat de vooruitzichten voor 2025 minder gunstig zijn, onder andere door slechtere marktcondities buiten de AI-boom en vertragingen in de bouw van chipfabrieken. ASML heeft niet specifiek aangegeven welke klanten de bouw van fabrieken vertragen, maar Samsung lijkt er één te zijn.

Daarnaast constateert ASML dat de foundry-chipmarkt momenteel serieuze problemen kent. Klanten zouden de fabricage van high-end chips vertragen en minder fabrieken bouwen dan eerder gepland.

Meer vertraging in foundry-activiteiten

Samsung heeft 17 miljard dollar geïnvesteerd in de nieuwe fabriek in Texas, waarmee het chips voor derden wil produceren. Hiermee wil het concurreren met landgenoot SK Hynix, dat zijn productie van high-end chips opvoert, en met de marktleider voor chipproductie voor derden, het Taiwanese TSMC.

De fabriek in de Verenigde Staten kampt echter al langer met vertragingen. Aanvankelijk zou de productie dit jaar beginnen, maar dit is uitgesteld naar 2026. Vorige maand bevestigde Samsung nog tegenover Reuters dat er ‘uitdagingen’ waren rondom de fabriek, maar dat de productie nog steeds in 2026 zou starten.

Naast de vertragingen in Texas, ondervindt Samsung ook problemen in zijn bredere foundry-activiteiten. Bronnen geven aan dat ook fabrieken in Zuid-Korea problemen hebben en investeringen in twee andere foundry-productielijnen zijn vertraagd.

Zowel Samsung als ASML weigeren commentaar te geven op de situatie rondom de levering van de EUV-machines. Samsung stelt alleen dat het naar huis sturen van personeel een normale rotatie betreft.

