Akamai, een reus op het gebied van content delivery, komt met meer infrastructuur voor de eigen Connected Cloud. Naast datacenters in de VS en India komt er ook in Frankrijk een nieuwe faciliteit.

Voor de optimale werking van content delivery is een zo groot mogelijke wereldwijde dekking van groot belang. Akamai gebruikt de eigen cloud-infrastructuur om partners zoals het Amerikaanse NBC te voorzien van snelle streaming online.

De clouddiensten van Akamai zijn inmiddels voorbij alleen content delivery gegaan. Zo heeft het de strijd met bekende namen als AWS en Azure aangegaan om cloud computing-oplossingen te bieden. Connected Cloud is eerder dit jaar gelanceerd om deze doelstelling vorm te geven.

Breed speelveld

Op veel gebieden is de cloud inmiddels van groot belang. Echter is het snel opdienen van content toch al zeker sinds de populariteitsexplosie van YouTube vanaf 2007 niet meer weg te denken van het internet. Sindsdien hebben we de opkomst van Netflix meegemaakt, verrichten talloze gebruikers werkzaamheden in de cloud zoals Office 365 en is er een reusachtige toename van dataverzameling. Met andere woorden: reden voor Akamai om gebruik te maken van dit brede speelveld.

SiliconANGLE weet te melden dat er inmiddels 4200 Akamai-locaties zijn voor hun clouddiensten, verspreid over 134 landen. Het overgrote deel concentreert zich in Noord-Amerika, Europa en Oost-Azië, maar de dekking is wereldwijd.

In de VS komen er nieuwe faciliteiten in Washington DC en Chicago. In Frankrijk komt het datacenter later dit jaar in Parijs te staan. Ook gaat het aan de slag met een locatie in Chennai, India.

Agressieve prijzen

Om de concurrentieslag te winnen, maakt Akamai gebruik van een agressieve prijsstructuur. Dit zal zeker nodig zijn om het AWS, Azure en Google Cloud daadwerkelijk moeilijk te gaan maken. Microsoft en Google hebben daarbij het voordeel dat zoveel van hun diensten draaien op de eigen cloudnetwerken. Voor de consument kan dat helaas wel leiden tot vendor lock-in, met minder keuzes voor software tot gevolg.

Lees ook: Akamai breidt Connected Cloud uit