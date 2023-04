Akamai heeft nieuwe cloud-diensten aangekondigd. Klanten die gebruikmaken van Connected Cloud kunnen volgens het bedrijf rekenen op lagere en meer voorspelbare kosten.

Akamai is een grote speler op het gebied van content delivery. Bekende diensten als Hulu en BBC iPlayer maken gebruik van Akamai’s technologie voor videostreams. De aankondiging van nieuwe features voor Connected Cloud komt ter gelegenheid van het Amerikaanse NAB 2023 (National Association of Broadcasters conference).

Intelligent

De innovatie bij de dienst is te vinden in de vergevorderde ondersteuning van toegepaste Common Media Client Data (CMCD). Dit houdt in dat Akamai playback-data kan verwerken die worden teruggestuurd door apparaten die video streamen. Het houdt in dat videocontent op een intelligente manier van ‘pre-fetching’ gebruik kan maken: door te voorspellen wat de gebruiker later zal kijken, kan deze content alvast geladen worden. Dit versnelt het opstarten van een videostream en kan bufferen voorkomen. Naast deze voordelen voor de gebruiker, krijgen stream-providers meer gedragsgegevens binnen van deze gebruikers.

Een andere nieuwe feature staat het bedrijven toe om locatie- en tijdgebonden content binnen een stream te ‘stitchen’, waardoor bedrijven zich bijvoorbeeld aan lokale beperkingen kunnen houden op gewelddadige of rechtengebonden inhoud.

Lees ook: Akamai Connected Cloud moet applicaties dichterbij eindgebruikers brengen