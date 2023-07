Wiz wordt beschuldigd van patentinbreuk door concurrent Orca Security. De klacht handelt over de volledige bedrijfsinfrastructuur van Wiz.

Orca Security spant een rechtszaak aan tegen Wiz, meldt SiliconANGLE. Het bedrijf beschuldigt zijn concurrent van patentinbreuk.

Orca Security werd opgericht in 2019 en omschrijft zichzelf als de pionier in agentless cloudbeveiliging. Het bedrijf zou ongeveer 500 werknemers tellen. Concurrent Wiz ontstond één jaar later, maar is in omvang al gegroeid naar 1.000 werknemers. Het bedrijf zegt zelf cloudbeveiliging opnieuw uit te vinden, vanuit de cloudomgeving. Beide beveiligingsoplossingen draaien in AWS, Azure, Google Cloud en Kubernetes. Wiz voegt daar nog Alibaba Cloud en Oracle Cloud Infrastructure aan toe.

‘Businessplan: Orca kopiëren’

Volgens de klacht is het succes van Wiz eigenlijk te danken aan Orca Security: “Wiz bouwde zijn bedrijf op basis van een eenvoudig businessplan: Orca kopiëren.” Doekjes worden er niet om gewonden, want Wiz zou alles kopiëren, gaande van Orca’s berichten tot “zelfs de koffie die het serveert op beurzen.”

Volgens de claim is de patentinbreuk terug te leiden tot de indiensttreding van Orca’s voormalige octrooigemachtigde “om het intellectuele eigendom van Orca en zelfs de cijfers van de patenten van Orca te kopiëren.”

Orca wint niet van (eigen) Wiz-producten

“Wiz heeft een aantal revolutionaire uitvindingen ingebed die zijn ontwikkeld en gepatenteerd door Orca, die uitvindingen ten onrechte hebben doorgegeven als Wiz-innovaties en Orca hebben gedwongen te concurreren met zijn eigen technologische doorbraken op de markt.”

Het is afwachten of Orca Security kan hardmaken dat intellectuele rechten werden geschonden. Het blijft op dit moment nog een hoop vingergewijs naar een concurrent die in dezelfde markt speelt en het beter lijkt te doen. Wiz kon namelijk al aardig wat samenwerkingen bemachtigen en voegde daar het afgelopen jaar nog een samenwerking met SentinelOne en Noname aan toe.