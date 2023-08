HPE zag zijn aandelenkoers onderuitgaan na tegenvallende voorspellingen over de kwartaalcijfers voor het komende vierde kwartaal. Ook HP zag de aandelenkoers dalen naar aanleiding van zijn kwartaalcijfers.

In het derde kwartaal van 2023 wist HPE 1 procent meer omzet te realiseren dan in hetzelfde kwartaal in 2022. De techgigant boekte in het derde kwartaal van dit jaar een omzet van 6,4 miljard euro (7 miljard dollar). De nettowinst kwam uit op 464 miljard dollar.

De meeste groei voor HPE werd in het derde kwartaal van 2023 gerealiseerd door de Intelligent Edge business unit. Dit is in lijn met de strategie van HPE om minder traditionele hardware als servers en storage te verkopen.

HPE richt zich nu meer op het bieden van oplossingen die bedrijven in staat stellen data te verzamelen en te verwerken op de plek waar deze ontstaan. Dit in plaats van de data voor deze processen naar een extern datacenter te sturen.

Tegenvallend vierde kwartaal

De slechte beursreactie was een gevolg op de voorspellingen die HPE deed voor het vierde kwartaal van dit jaar. Daarin verwacht de techgigant een omzet van tussen de 7,2 en 7,5 miljard dollar. Het gemiddelde zou hierdoor iets onder de door beursexperts verwachte 7,49 miljard dollar komen.

De beursexperts waren daarnaast teleurgesteld in de resultaten van de techgigant omdat concurrent Arista Networks, mede door een sterke inzet op de ondersteuning van AI-workloads, recent wel robuuste resultaten over zijn tweede kwartaal presenteerde.

Ook HP onderuit

Niet alleen HPE zag zijn aandeel dalen, ook het voormalige zusterbedrijf HP had hiermee te kampen na de publicatie van zijn kwartaalcijfers over het derde kwartaal van dit jaar. In dit kwartaal boekte HP een omzet van 12,1 miljard euro (13,2 miljard dollar), 10 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2022.

Ook deze inkomsten lagen beneden de verwachtingen van Wall Street. HP heeft veel last van de blijvende tegenvallende pc-markt, zo gaf HP-CEO Enrique Lores in een toelichting aan.

Tip: Qakbot: hoe de autoriteiten het grootste botnet ter wereld klein kregen