Vastgoedbedrijf JLL heeft geconstateerd dat er ongekend veel vraag is naar datacentercapaciteit in Europa. Er was dit kwartaal 114 Megawatt meer energie afgenomen dan in Q2 vorig jaar bij de gezamenlijke markten van Frankfurt, Londen, Amsterdam, Parijs en Dublin. Dat is een stijging van 65 procent.

Wel viel de groei van de Amsterdamse markt mee: 10 MW. JLL geeft aan dat er sinds 2020 weinig extra capaciteit is toegevoegd sinds 2020, toen het moratorium op nieuwe datacenters in de regio ophield. Wel zijn er grote plannen: een Wespoort-datacenter zou in 2025 maximaal 100 MW moeten toevoegen aan de datacentermarkt. Momenteel kent Amsterdam een marktgrootte van 458 MW. Een andere verklaring voor de kleine groei tot nu toe is de hoge ‘vacancy rate’: 18 procent van de beschikbare capaciteit wordt niet gebruikt. Dat biedt volgens JLL dus wel kansen op snelle groei op de korte termijn.

Parijs gaat Amsterdam voorbij

Londen en Frankfurt blijven de grootste datacentermarkten, met respectievelijk 902 MW en 656 MW. De Parijse markt is met 374 MW nog op gepaste afstand van Amsterdam, maar gaat volgens JLL binnen een paar jaar Amsterdam voorbij als nummer drie.

Als reden voor de algemene groei stelt het vastgoedbedrijf dat er nog altijd sprake is van resterende vraag: nog altijd is het aanbod ontoereikend. Wel benoemt men niet geheel verrassend dat de AI-hype zorgt voor extra interesse vanuit datacenterklanten. Dit heeft er volgens JLL ook toe geleid dat datacenters er geleidelijk anders uit beginnen te zien: bergen aan GPU’s zijn veelal nodig om AI-modellen te draaien, die dus steeds meer op colocaties te vinden zijn. Dit zorgt eveneens voor een transformatie van de manier waarop de opgewekte hitte wordt verwerkt: waterkoeling geniet steeds meer de voorkeur tegenover luchtkoeling.

Volgens Head of EMEA Datacenter Transitions bij JLL Tom Glover zorgt de vraag naar AI-capaciteiten ervoor dat datacenters niet per se erg in de buurt van klanten hoeven te zitten, omdat latency bij dergelijke workloads minder van belang is. Dit schept de kans om gebruik te maken van locaties waar de energie duurzaam en goedkoop is. Het belang van duurzaamheid kwam al bij een eerder onderzoek van ISG (Information Services Group) naar voren als het gaat om de Nederlandse markt.

