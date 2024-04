Telecomoperator Youfone verandert van naam in België. KPN neemt het bedrijf over, maar daar vielen niet de Belgische activiteiten onder.

Op 15 april is de naamswijziging officieel. “Door de rebranding kan yoin zich volledig aanpassen aan de wensen van de klant,” luidt de redenering. Het is nog onduidelijk wat er met de Youfone-naam in Nederland gebeurt; de overname is dan ook pas een paar weken zeker. KPN stelt dat het in Nederland Youfone zelfstandig zal laten opereren.

Geen veranderingen van het aanbod

De naamswijziging vindt drie jaar na de introductie van Youfone in België plaats. Het bedrijf levert via een deal om het Proximus-netwerk te gebruiken ook internetdiensten, naast het telefonie-aanbod.

Yoin meldt dat de diensten verder ongewijzigd zijn. Afgezien van een “vernieuwd logo, frisse kleuren en een speels lettertype” blijven bestaande diensten als mobiele abonnementen en internetdiensten zoals ze waren. De MyYoufone-app wordt omgedoopt in een MyYoin-app. Het nieuwe logo is nog niet bevestigd, hoewel het nieuwe lettertype al wel te aanschouwen is (zie afbeelding).

Het is de tweede grote naamsverandering van een telecomoperator binnen de Benelux. Begin september wisselden T-Mobile en Tele2 deze namen in voor Odido, dat eveneens stelde dat de nieuwe identiteit het bedrijf dichter bij de klant zou brengen.

