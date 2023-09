Na de introductie van de S23-lijn komt Samsung nu met vernieuwde foldables. De Z Fold 5 oogt verfijnd, heeft meer dan genoeg rekenkracht voor multi-tasking en excelleert in allerlei situaties. Toch is het maar de vraag of je voor de hoofdprijs veel compromissen tolereert, die inherent lijken aan foldables zoals we ze nu kennen.

Laten we beginnen bij het eerste wapenfeit van de Z Fold 5 versus zijn voorganger: voor het eerst heeft Samsung een foldable geproduceerd die helemaal plat ligt in uitgevouwen vorm. Out-of-the-box valt dit direct op, hoewel de telefoon voor de rest qua uiterlijk weinig afwijkt van de Z Fold 4. Dichtgevouwen is het toestel eveneens volledig vlak, met als enige kritiekpunt dat het camera-eiland voor een gammele ligging zorgt. Alle vijf camera’s zijn qua specs en behuizing ongewijzigd. De “Icy Blue”-kleur is wel nieuw; andere opties zijn Phantom Black en Cream die overeen lijken te komen met wat er bij de S23-modellen te kiezen is.

Tip: Review: Samsung S23-lijn toont spierballen

Transformaties

Wie voor het eerst een foldable tegenkomt, zal al gauw de functie willen uittesten waar deze categorie van smartphones zijn naam aan ontleent. Er valt telkens te kiezen tussen een fors 7,6 inch AMOLED-scherm (373 ppi, 2208 x 1768) en de smalle externe display (401 ppi, 2316 x 904); in beide gevallen kent het scherm een refresh rate van maximaal 120Hz. Standaard past de schermhelderheid zich automatisch aan. Door het imposante maximum van 1750 nits is het scherm overigens in zowat alle situaties goed zichtbaar en zuinig waar het kan.

Onze testperiode van ruim twee weken was al genoeg om het vouwmechanisme iets minder stug te maken, hoewel het proces van dicht- en openvouwen telkens solide aanvoelt. Volgens Samsung kun je deze “Flex Hinge” zonder negatieve gevolgen 200.000 keer open en dicht doen. Dit werd ook bij de voorganger geclaimd en heeft tot nu toe niet tot grote controverses geleid bij de Z Fold 4.

Wel dient gezegd te worden dat de gekozen formaten lang niet bij iedereen in de smaak zullen vallen. Wie het 6-inch+ formaat van een S23 Ultra of een Google Pixel 7 of 7 Pro gewend is, heeft mogelijk wat tijd nodig om aan de Z Fold 5 te wennen. Op het voorste scherm is het toetsenbord erg klein of in landscape-modus reusachtig. In opengevouwen vorm kiest Samsung standaard voor een gespleten keyboard, hoewel er ook het zwevende Gboard en een aaneengesloten optie bestaat. Voor ieder wat wils, zou je zeggen, maar binnen de testperiode was er geen optimale oplossing te vinden. Fundamenteel voelt het voorste scherm als een wel erg smalle smartphone en de grote variant te log om vlug iets op te typen. Het zal erg van voorkeur afhankelijk zijn.

Ondersteuning

Voor productiviteit, meerdere apps tegelijk of het afspelen van video’s is de interne display verder uitermate geschikt. Nagenoeg elke applicatie gehoorzaamt de overgang van het ene naar het andere scherm zonder al te veel problemen. Een slim trucje dat Samsung toepast, is dat de OS een visueel filter toepast om het wijzigen van het formaat van elke applicatie vervaagt. Een slimme keuze, want de ene app schakelt namelijk naadloos over op een tablet-variant (YouTube, Samsung-apps, Chrome), terwijl de ander zich enigszins onvoorspelbaar kan gedragen. Dan hebben we het niet alleen over grafische vormgeving, maar ook eigenaardigheden rondom functionaliteit. Zo is er De Volkskrant-app die een betaalmuur omhoog gooit als je deze opent in tablet-modus, terwijl je op het scherm vooraan de conventionele smartphone-versie kunt openen.

Lees ook: Samsung Galaxy XCover 6 Pro review: de eerste volwassen XCover

Het feit dat apps op een vijfde generatie telefoon nog altijd dergelijke kinderziektes vertonen, is niet Samsungs schuld. In de eerste plaats is het aan Android-onderhouder Google om ontwikkelaars in staat te stellen foldables te ondersteunen. Men doet dit sinds een paar weken met API’s voor deze soort telefoons. Niet genoeg tijd om al veel verandering te zien, hoewel verbetering mogelijk erg snel zal plaatsvinden. Immers heeft Google zelf recent de Pixel Fold onthuld als concurrent voor Samsungs aanbod.

Daarnaast zijn er veel applicaties die officieel geen ondersteuning bieden aan foldables, zoals Signal. In verreweg de meeste gevallen geeft het geen problemen en zijn ze moeiteloos naast een andere app te draaien. Een voor Samsung opgevoerde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-SoC die ook in de S23-lijn te vinden was, keert terug. Wederom valt er niets te klagen over de vaardigheden ervan.

Genoeg vermogen, maar ook genoeg brandstof?

Multi-tasking zal voornamelijk plaatsvinden op het interne 7,6 inch scherm. Immers biedt de 21,6 x 18-verhouding meer dan genoeg ruimte om twee verschillende browserpagina’s of verschillende apps naast elkaar te zetten. Dat proces werkt al gauw instinctief. Terwijl één app al openstaat, is een tweede ernaast te plaatsen door deze met een enkele veeg (video) naar de juiste plek te dirigeren. Er zijn maximaal vier applicaties tegelijk te draaien, hoewel je daarmee de Z Fold 5 binnen een mum van tijd nagenoeg kunt laten koken.

Bij gestandaardiseerde tests van bijvoorbeeld Tom’s Guide presteert de relatief kleine 4400 mAh-batterij boven verwachting. Anekdotisch zorgde de accuduur nooit voor problemen. Hevig multitasken rooft het percentage wel rap leeg. Het draaien van twee actieve apps tegelijk is niet wat je verwacht van een conventionele telefoon, maar de Z Fold 5 is er praktisch voor ingericht. Wie de telefoon maximaal wil benutten, zal daarom wellicht een extra oplaadsessie nodig hebben. Met 25W fast charging is de telefoon niet bijzonder rap wat dat betreft.

Het alternatief: een conventionele krachtpatser

Een foldable kent veel voordelen. Het dynamische karakter ervan maakt het geschikt voor veel omstandigheden, terwijl de bouwkwaliteit en betrouwbaarheid inmiddels op een hoog niveau staan. Op moment van schrijven is de geteste 1TB-versie rond de 1700 euro in het zwart, hoewel de specifieke Icy Blue-variant gemiddeld wat duurder is. Een kleinere opslagcapaciteit scheelt een paar honderd euro. Op de Samsung-website vind je momenteel verreweg de hoogste prijzen, dus kijk goed rond. Gelukkig hebben de meeste verkooppunten de adviesprijs van 2259 euro voor de 1TB-versie losgelaten.

Hoe dan ook is het een klein fortuin voor een enkele telefoon, zelfs als-ie twee schermen, vijf camera’s en een krachtige processor heeft. In dezelfde prijsklasse is de S23 Ultra te kiezen, een buitengewoon sterk toestel met een interne S-Pen. Wat ons betreft gooit de Ultra enigszins roet in het eten voor de Z Fold 5: qua ontwerp is het een doodgewone telefoon, zij het met de meest hoogwaardige materialen en features. Het is Samsungs tegenhanger van de Pro Max-modellen van de iPhone en de spirituele opvolger van de Galaxy Note-serie. Voor wie het ervoor over heeft, is die smartphone zonder mitsen en maren aan te raden.

De Z Fold 5 is wat dat betreft een vreemde eend in de bijt. Je moet er daadwerkelijk behoefte aan hebben om soms een telefoon en regelmatig een tablet in één apparaat te combineren. Daarvoor accepteer je de sporadische eigenaardigheden wat software-support betreft en kun je uit de voeten met de tegendraadse beeldverhoudingen. Een kritiekpunt ten opzichte van de S23 Ultra is dat de S-Pen los aangeschaft dient te worden. Het is ook een andere uitvoering dan wat er in de Ultra zit, gezien de kwetsbare aard van de (hoogwaardige) plastic beschermlaag bovenop het grotere OLED-paneel.

Kortom: er is veel mogelijk met de Galaxy Z Fold 5. Wie werk wil verrichten onderweg zonder laptop, zal goed uit de voeten kunnen met het forse interne scherm. Qua hardware valt er weinig te bekritiseren en heeft Samsung een belangrijke stap gezet door het scherm in uitgevouwen vorm plat te krijgen. De software zou op den duur nog steeds volwassener moeten worden, mede door de introductie van Google’s Pixel Fold. Toch moet je je serieus afvragen of je niet beter af bent met een ‘klassieke’ smartphone. Dit ondanks het feit dat de Z Fold 5 een verfijnde uitvoering is van een concept waar Samsung duidelijk bekender mee is dan anderen.