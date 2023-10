De wereldwijde pc-verkoop heeft volgens analistenbureau Gartner in het afgelopen kwartaal van dit jaar zijn absolute dieptepunt bereikt. Komend kwartaal wordt herstel verwacht.

Uit de cijfers van Gartner blijkt dat in het derde kwartaal van 2023 in totaal 64,3 miljoen pc’s en laptops zijn verkocht. Dit is 9 procent minder dat in hetzelfde kwartaal in 2022, toen er nog 70,6 miljoen stuks over de toonbank gingen.

De tegenvallende verkoop in het afgelopen kwartaal is het achtste kwartaal op rij dat de mondiale pc-verkoop is afgenomen, stellen de onderzoekers. Met dit kwartaal is volgens Gartner wel het absolute dieptepunt bereikt.

Weer groei in vierde kwartaal

Het komende kwartaal ziet Gartner als meer positief met weer groeiende verkoopcijfers, alhoewel wel afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Gartner hebben leveranciers nu het einde van hun voorraad in zicht, waardoor de vraag komend kwartaal weer kan toenemen. Wel is dit afhankelijk van hoe de verkoop rond de feestdagen verloopt.

Daarnaast kan de verkoop opleven door een grote verversingsronde, doordat meer mensen overstappen naar Windows 11. Bovendien zijn in de aan het begin van de pandemie aangeschafte devices toe aan een eerste vervangingscyclus.

Lenovo verkoopt meeste devices

In hun kwartaalrapport geven de onderzoekers ook aan hoe de marktverhoudingen op dit moment liggen. In het derde kwartaal van 2023 wist Lenovo ondanks een lichte daling de meeste pc’s en laptops te verkopen. Het marktaandeel van deze fabrikant is nu ongeveer 24 procent. HP volgt op de tweede plaats en wist zelfs een positief percentage te realiseren. Dell volgt op de derde plaats, ook ondanks een daling van de verkoop met dubbele cijfers.

Apple is vierde en noteerde een opmerkelijke daling van de verkoop met bijna 15 procent. Volgens Gartner is de oorzaak van deze tegenvallenden cijfers dat in het derde kwartaal de verkoop van Apple pc’s hoog lag omdat toen leveringsproblemen waren opgelost. Vooral werden deze devices toen aangeschaft door studenten en docenten vanwege het begin van het academisch jaar. Dit jaar viel daarom de verkoop tegen.

Lees ook: ‘PC-markt groeit opnieuw in 2024, maar moet zich klaarmaken voor AI’