Mendix onthult officieel zijn nieuwste generatie van het low-codeplatform. De grootste verbeteringen concentreren zich rondom AI en composability.

Mendix 10 vormt de nieuwste versie van het low-codeplatform. We komen enkele oude bekenden tegen zoals een focus op samenwerking door de integratie van het nieuwe Portfolio Manager, waarin teams hun doelstellingen kunnen plannen, opvolgen en optimaliseren. Daarnaast zien we opnieuw nieuwe AI-functies en een focus op de composable enterprise.

Verder is een samenwerking tussen het low-codeplatform en AWS opgezet, waardoor AWS-klanten extra mogelijkheden krijgen en als eerste toegang krijgen tot het nieuwe Private Mendix Platform. Dat platform moet er zijn voor klanten met behoeft aan de snelheid en agility van het Mendix-platform, maar zich tegelijk moeten houden aan een beleid voor volledig zelfbeheerde omgevingen.

Derde generatie AI

Hoewel Mendix 10 fel de nadruk legt op kunstmatige intelligentie en machine learning, horen we van Koert Hagoort, SVP R&D bij Mendix, dat AI al zo’n vier jaar geleden zijn weg vond binnen het platform. Het is daarom de derde generatie aan AI-tools in het platform. “We zien nu door de hype rond ChatGPT dat alles is geschoven naar generatieve AI, maar de technologie kan veel breder worden ingezet dan momenteel gebeurd.” Om de vruchten te plukken van de hype stelde Mendix de AI-functionaliteiten al voor in een aparte aankondiging.

Voor het integreren van use cases voor AI heeft Mendix een nieuw ML-Kit uitgebracht in de nieuwste versie van zijn platform. “Hiermee stellen we klanten in staat om eigen AI-modellen aan Mendix te koppelen. Hier is vaak het probleem dat deze modellen in een andere programmeertaal gemaakt zijn, waardoor het niet eenvoudig is om het model aan een extern platform te koppelen zonder meteen in hoge kosten te vliegen.”

Verdwijnt low-code door AI?

Hoewel in Mendix 10 generatieve AI en low-code elkaar vinden, brandt de vraag of kunstmatige intelligentie met de tijd low-code niet zal overnemen. Dat blijkt ook binnen de muren van de low-codespecialist een belangrijk onderwerp, want Hagoort heeft onmiddellijk een antwoord voor ons klaar: “Door AI kunnen we groeien naar een platform waar een visuele representatie (low-code) gemaakt wordt vanuit de spreektaal. Net door de visuele representatie is het ook eenvoudig te volgen voor werknemers die zelf geen ontwikkelaar zijn, daarom zien we AI als een aanvulling op low-code.”

Zeker op dit moment ziet de SVP een waardevolle rol weggelegd voor de low-code-ontwikkelaar. Code genereren via een chatbot is namelijk nog verre van perfect. Er sluipen fouten in of de use case wijkt volledig af van wat de gebruiker vraagt. “Op dat moment is het voor niet-ontwikkelaars bijna onmogelijk om fouten uit de code te halen.”

Composable enterprise

Een andere belangrijke pijler van Mendix 10 is de ‘Composable Enterprise’. Het bedrijf gelooft sterk dat in de toekomst alle bedrijven nieuwe applicaties zullen bouwen als een samenstelling van interne en externe componenten die al dan niet al eerder gebruikt werden. “In veel gevallen is het niet in het belang van de klant om een systeem compleet te herschrijven. Een veel natuurlijkere manier van werken is het constant vervangen van kleine stukjes applicatie, zodat de investering verspreid is.”

Hiervoor brengt Mendix 10 Solutions Kit in publieke beschikbaarheid. Het gaat om een collectie van mogelijkheden, waarvan ook IP-protectie en levenscyclusbeheer deel uitmaken. Verder blijkt de toewijding van het bedrijf aan composability door de Mendix Connect integratie-suite van upgrades te voorzien. Er worden verbeteringen doorgevoerd aan de datacatalogus en nieuwe connectors blijven integreren. Tot slot brengt de nieuwe versie van het platform ondersteuning voor event-driven architectures.

Marktgedreven

Mendix haalde zijn input voor de aankomende veranderingen vanuit verschillende hoeken. In totaal zijn er drie officiële platformen waarlangs klanteninteracties tot stand komen.

Het begint bij het ‘customer advisory board’, waarin C-level van Mendix zijn grote klanten worden uitgenodigd om rond de tafel te schuiven met de directie van Mendix. Dan is er het ‘pioneers program’ voor de klanten die het potentieel in zich hebben om van een klein aantal applicaties door te groeien. Volgens Hagoort biedt de mix van IT-management en ontwikkelaars waardevolle input voor het bedrijf omtrent dagelijkse problemen. Tot slot is er het ‘community niveau’ waarin Mendix voornamelijk zijn bètatrajecten aan testen onderwerpt.