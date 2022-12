EDPnet wordt tot eind januari door de overheid beschermd tegen schuldeisers. De Belgische provider verkeert in zwaar financieel weer. De beschermingsperiode zou aanvankelijk op 15 december aflopen, maar de datum is verzet.

De financiële situatie van EDPnet kwam in november aan het licht. De operator vroeg een Belgische rechtbank om tijdelijke bescherming tegen schuldeisers, waaronder netwerkoperator Proximus.

Het verzoek werd ingewilligd. De beschermingsperiode zou aanvankelijk op 15 december aflopen. De voorwaarde was dat het bedrijf in gesprek ging met schuldeisers om te onderhandelen over een oplossing.

Inmiddels is de periode verlengd. EDPnet maakte in een recente verklaring bekend dat het bedrijf tot eind januari wordt beschermd. De provider probeert nog steeds met schuldeisers te schikken.

EDPnet in het rood

Een van de schuldeisers is Proximus, de grootste netwerkoperator van België. EDPnet heeft geen eigen netwerk. De provider gebruikt de infrastructuur van Proximus voor diensten aan klanten.

De Belgische overheid is mede-eigenaar van Proximus. De staat verplicht de operator om zijn netwerk beschikbaar te maken voor telecombedrijven als EDPnet. In ruil moeten telecombedrijven wholesaletarieven betalen. EDPnet is zijn verplichtingen op dat vlak niet nagekomen, of is deze niet na kunnen komen.

Volgens de provider heeft de financiële situatie geen gevolgen voor klanten. EDPnet bedient meer dan 40.000 abonnees met vast internet en circa 20.000 met mobiele telefonie. De provider verklaarde in november dat het geen aanleiding zag voor faillissement.

Relatie met Proximus

In juni 2022 diende EDPnet een klacht in over Proximus bij het BIPT, de telecomtoezichthouder van België. Volgens EDPnet had Mobile Vikings een gunstiger wholesalecontract met Proximus dan andere Belgische telecombedrijven, waaronder EDPnet zelf.

Mobile Vikings is een dochterbedrijf van Proximus. De operator is wettelijk verplicht om gelijke prijzen te hanteren voor telecombedrijven, maar volgens EDPnet trok Proximus het dochterbedrijf voor. De status van de zaak is onbekend. Het BIPT heeft niet openlijk op de klacht gereageerd.

