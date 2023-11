Vlaanderen krijgt er een nieuwe Tier-1 supercomputer bij. Deze komt in handen van de Vrije Universiteit Brussel, maar ook wetenschappers van andere universiteiten en onderzoeksgroepen krijgen toegang.

Het zal nog tot de herfst van 2025 duren voordat de supercomputer beschikbaar komt. Dat zal zijn op het Green Energy Park van de Vrije Universiteit Brussel. In totaal gaat het om een investering van twaalf miljoen euro, deelt de universiteit mee.

Slechts 1 in Vlaanderen

Naast een Tier-1 supercomputer bestaan er ook Tier-2 supercomputers. Van deze laatste beheert iedere universiteit er een in zijn eigen datacentrum. De supercomputers dienen voor berekeningen op kleine schaal en eenvoudige data-analyses en simulaties.

Vlaanderen beschikt slechts over één Tier-1 supercomputer. Die is in het bezit van de Universiteit van Gent. De VUB spreekt over ‘de voorganger’ dus het ziet ernaar uit dat deze vervangen wordt in 2025.

‘Werken aan de grote uitdagingen van morgen’

Jo Brouns, Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie, verklaart waarom het bezit van deze supercomputer van belang is: “Complexe en tijdrovende berekeningen zullen sneller en efficiënter gebeuren en dat voor zowel klimaatsimulaties en het trainen van AI-modellen. Ook in de strijd tegen het COVID-virus werd er beroep gedaan op supercomputers om de verspreiding van het virus in kaart te brengen.”

Tegenover DataNews nuanceert Ward Poelmans, afdelingshoof van Scientific Data and Compute van de VUB, de stelling rondom het trainen van AI-modellen: “Dat heeft een gigantische omvang en dat doen zou miljoenen euro’s kosten. Wat wel in Vlaanderen gebeurt is het hertrainen voor specifieke toepassingen.” De ontwikkeling van een Vlaamse LLM, zoals dat in Nederland in de maak is, lijkt dus niet op de planning te staan.

Lees ook: GPT-NL: Nederland stopt 13,5 miljoen in eigen LLM