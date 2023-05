Organisaties hebben in het eerste kwartaal wereldwijd 63,7 miljard dollar (57,8 miljard euro) uitgegeven aan cloud-infrastructuurdiensten.

Dat is de belangrijkste bevinding van een nieuw onderzoek van Synergy Research Group. Het rapport bestrijkt drie productcategorieën: infrastructure-as-a-service (IaaS), platform-as-a-service (PaaS) en gehoste private cloud.

PaaS omvat beheerde databaseplatforms, terwijl “hosted private cloud” verwijst naar diensten die worden geleverd als specifieke instances voor elke klant in plaats van op hardware die door meerdere gebruikers wordt gedeeld. Hoewel de investeringen in de cloud aanzienlijk zijn toegenomen, groeit de vraag langzamer dan in voorgaande jaren.

In het eerste kwartaal stegen de clouduitgaven met 11 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit is een stijging van 20 procent op jaarbasis. Deze groei is echter langzamer dan de 34 procent in het eerste kwartaal van 2022. In de voorgaande drie jaar werden vergelijkbare uitgavenstijgingen waargenomen.

Verdeling

AWS had een geschat marktaandeel van 32 procent tot 34 procent. Microsoft en Google namen respectievelijk 23 procent en 10 procent van de markt voor hun rekening, wat voor beide bedrijven een stijging van één procentpunt betekent ten opzichte van het vorige kwartaal.

Terwijl de drie grootste bedrijven de markt domineren, waren de 20 volgende spelers gezamenlijk goed voor 26 procent marktaandeel.

Binnen die groep zouden Oracle, Snowflake, MongoDB, Huawei Technologies en China’s drie grootste telecomaanbieders de snelste groei op jaarbasis hebben gerealiseerd. De resterende 9 procent van de wereldwijde uitgaven ging naar andere marktspelers.

