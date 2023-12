Zeven EU-lidstaten mogen eindelijk 1,2 miljard euro in een cloudproject steken. Het doel is om de afhankelijkheid van grote Amerikaanse hyperscalers in te perken.

Het heeft even mogen duren: de plannen van zeven lidstaten om de cloud-infrastructuur autonomer te maken, zijn na anderhalf jaar eindelijk goedgekeurd door de Europese Commissie. Oorspronkelijk zou EC-bewindslid Margrethe Vestager niet overtuigd zijn geweest, maar haar vervanger Didier Reynders ging wel overstag.

Het project staat bekend onder de naam IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services, kortweg IPCEI CIS. De doelstelling is om het reusachtige marktaandeel van AWS, Microsoft en Google binnen de Europese Unie op den duur te verkleinen. Gezamenlijk representeren ze namelijk 72 procent van de gehele markt in Europa.

De deelnemers aan het project zijn naast Nederland Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Polen en Spanje. Eerder schreven we al dat Nederland zelf 70 miljoen euro steekt in verschillende cloud-initiatieven binnen dit kader.

Inhaalslag voor Europa

De plannen hopen concreet een open en interoperabel ecosysteem voor dataverwerking neer te zetten en een cloud- en edge-infrastructuur, die met opensource-software wordt ontwikkeld. Een gedeelde reference-architectuur zal als blauwdruk moeten gelden zodat allerlei leveranciers een cloud- en edge-systeem op kunnen bouwen. Specifieke takken van sport als de gezondheidszorg, energiesector en scheepvaart zouden er bijvoorbeeld van moeten profiteren, aldus de Europese Commissie.

Er zijn 19 projecten goedgekeurd, verdeeld in vier “workstreams”. Partijen als Atos, Orange, SAP en Siemens doen mee aan zaken als “Cloud-Edge Capabilities” en “Advanced applications”. Hieronder is de lijst te aanschouwen.

Bron: Europese Commissie

Het onderzoek, de ontwikkeling en de eerste praktische toepassing van het cloudproject moeten allemaal tussen 2023 en 2031 plaatsvinden. Een ambitieuze tijdlijn, zeker gezien het feit dat een eerder soortgelijk project allesbehalve succesvol is geweest.

Het Gaia-X initiatief, deel 2?

Dat er slechts zeven landen en 19 bedrijven deelnemen aan IPCEI CIS is opvallend. Het is in schril contrast met Gaia-X, dat inmiddels 377 leden kent. Echter is dat project, bedoeld om de Europese soevereiniteit over het eigen dataverkeer te garanderen, inmiddels berucht. Hoewel er sommige concessies gedaan zijn door techbedrijven om datasoevereiniteit te beschermen voor naties en organisaties, is Europa verre van autonoom op dit gebied.

Politico legt de schuld bij een overvloed aan belanghebbenden en een gebrek aan directie, terwijl analisten bij Forrester Research de coronapandemie en te veel bureaucratie als boosdoeners aanwijzen.

Wat IPCEI CIS betreft zullen de verwachtingen dus niet al te hoog liggen, hoewel de kleinere schaal en specifieke richting hoop bieden. De eerste bevindingen zullen echter pas eind 2027 gepresenteerd worden.

