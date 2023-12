De Catalyst-lijn van Cisco, waar switches en access points onder vallen, krijgt een nieuw licentiemodel. Andere Cisco-oplossingen zullen later ook de geüpdatete licentiestructuur volgen.

Het nieuwe licentiemodel bundelt de betalingen voor hardware, software en support. Vanuit gebruikers was er behoefte om het beheer van producten wat te vereenvoudigen. Cisco past de licentiestructuur toe op de nieuwe Catalyst 1200- en Catalyst 1300-modellen, waardoor bedrijven geen additionele licentie meer hoeven aan te schaffen. Software-updates zijn gratis beschikbaar. De switches bieden een garantie met vervanging op de volgende werkdag of de apparatuur kan naar de fabriek terug voor vervanging.

De update voor licenties treft vooralsnog alleen de Catalyst-serie. Naarmate productlijnen geüpdatet worden, zal het licentiemodel ook gaan gelden voor de nieuwere generaties. “Grote licentieveranderingen maken klanten ontevreden, als je het doet binnen de productlevenscyclus”, legt vice president for global networking experiences Brink Sanders uit aan The Register.

Catalyst 1200 en 1300

Cisco onthulde tegelijkertijd dus de Catalyst 1200 en Catalyst 1300, die beschikken over een dual-core Arm-CPU met een kloksnelheid van 1,4GHz en 1GB DDR-geheugen. Dit is twee keer sneller dan de vorige Catalyst-devices voor mkb’ers. Het geheugen is zelfs vier keer zo groot.

De nieuwe Catalyst-switches zijn beschikbaar in 1 en 10 Gigabit Ethernet. Er zijn modellen met 8 poorten. Maximaal hebben de Catalyst 1200 en Catalyst 1300 elk 48 poorten.

